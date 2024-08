Virág Barnabás az MNB kamatdöntése után: inkább a két további kamatcsökkentés felé billent el a mérleg

Gazdasági információk tekintetében ma jön a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése, elsőorban erre figyelnek a hazai befektetők. Az általunk megkérdezett elemzők szerint a kamatszint változatlan marad, ám arra is többen felhívták a figyelmet, hogy a Fed múlt pénteki eseménye meghatározhatja a jövőbeli kamatpályát, ezért Virág Barnabás alelnök üzeneteire oda kell majd figyelni. Emellett a Conference Board amerikai hangulatindexe is érdemel egy említést a nemzetközi piacokon. Egyelőre óvatos emelkedést láthatunk az európai tőzsdéken, a magyar piac azonban alulteljesít. Pedig vannak ma izgalmas sztorik a hazai tőzsdén: a Concorde megemelte az AutoWallis célárát, erre komoly ralival reagált az árfolyam, emellett kifejezetten nagy forgalom mellett emelkedik az Opus részvénye is, miután kiderült, hogy több nemzetközi indexbe is bekerültek az társaság papírjai.