Az EKB alelnöke szerint nem lehetetlen az októberi kamatcsökkentés

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja, Madis Muller nem zárja ki teljesen egy újabb kamatcsökkentés lehetőségét a jövő hónapban, de úgy véli, hogy a döntéshozóknak talán nem áll majd rendelkezésükre elegendő adat ahhoz, hogy végleges ítéletet hozzanak a régió küszködő gazdaságáról.

„Még korai lenne egyértelmű állást foglalni az októberi kamatdöntés kapcsán” – mondta az észt tisztviselő kedden Tallinnban a Bloombergnek. „Decemberben könnyebb lesz dönteni, mert akkor ismét teljes képet kapunk egy frissített előrejelzéssel.”

Muller elsőként szólalt meg a tegnapi katasztrófális európai beszerzésimenedszerindexek óta. Ez azért is fontos, mert korábban több döntéshozó is azt kommunikálta, hogy az október 17-i kamatcsökkentés – amely most a piaci konszenzus – jelentős, lefelé mutató elmozdulást igényelne a növekedési kilátásokban. Ez lényegében a tegnapi BMI adatokkal megtörténtnek is tekinthető.

Muller szerint a héten nyilvánosságra hozott adatok azt mutatják, hogy a régióban egyértelműen lefelé mutató kockázatok vannak.

„A növekedés szempontjából a legfrissebb hírek talán gyengébb rövid távú kilátásokat sugallnak” – mondta. „Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gazdasági növekedés alacsonyabb lesz, nem pedig magasabb, mint amit az EKB nemrég bemutatott alapforgatókönyvben vártak.”

Az infláció eközben visszaesőben van, és már a 2%-os cél közelében van. Azonban továbbra is aggodalomra ad okot a szolgáltatási szektor, ahol az árak kétszer olyan gyorsan emelkednek, mint az inflációs cél.

„Egyrészt a bérnövekedés lassult, ami arra utal, hogy az inflációs nyomás mérséklődhet a jövőben” – mondta Muller. „Másrészt a szolgáltatási infláció a legfrissebb adatok szerint nagyon gyors volt. Szeretném, ha az tovább lassulna.”

