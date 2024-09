Szijjártó Péter New Yorkból üzent a kínai elektromos autók ügyében

Magyarország ellenzi a kínai elektromos autókra kivetett európai uniós büntetővámokat és támogatja az ukrajnai háború mielőbbi rendezését célzó kínai-brazil béketervet - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint hétfő este New Yorkban.

A tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy a májusban létrejött megállapodások végrehajtásáról, az európai-kínai kapcsolatrendszer alakulásáról, illetve a béke érdekében hozandó globális politikai lépésekről egyeztettek.

"Az Európai Uniónak egyértelműen az lenne az érdeke, hogy az együttműködését fejlessze Kínával, és ne konfrontációt hozzon létre" - tette hozzá. Ennek kapcsán rendkívül rossz ötletnek nevezte a kínai elektromos autóipari vállalatokkal szembeni vámok bevezetését az Európai Bizottság részéről, véleménye szerint ez a lépés az európai gazdaságot is egyértelműen hátrányosan érintené.

Szijjártó Péter szerint Brüsszelben az európai autógyártók érdekeire hivatkoznak, de ezek a vállalatok közben "kézzel-lábbal tiltakoznak" a vámemelés ellen, hangsúlyozva, hogy az nekik is komoly károkat okozna, ugyanis jelen vannak a kelet-ázsiai ország piacán ők is, egyesek gyártási kapacitásokkal is.

"Azt pedig mi Magyarországon jól látjuk, milyen szorosan működnek együtt a nyugat-európai és a kínai autóipari vállalatok éppen az elektromobilitási stratégiájuk végrehajtása tekintetében" - szögezte le Szijjártó Péter.

Tehát Magyarország ellenzi a vámokat, ellene fog szavazni a vámok bevezetésének

- fogalmazott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images