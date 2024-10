Az éghajlatváltozás következménye: szebb jövő vagy apokalipszis?

Az emberi társadalom az innovációnak és globalizációnak köszönhetően korábban képes volt felszabadítani magát a klíma uralma alól, de mára új függőség alakult ki az ember által létrehozott éghajlati rendszerrel szemben. Az elmúlt évtizedekben a fosszilis energiatermelés növekvő mértéke hozzájárult az üvegházhatás fokozódásához, ami jelentős hőmérséklet-emelkedést és időjárási szélsőségeket eredményezett. A fogyasztás mérséklése és a globális energiatermelés dekarbonizálása elengedhetetlen a jövő katasztrófáinak elkerüléséhez. A célok eléréséhez progresszív adózási rendszerek és nemzetközi együttműködés szükséges, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra történő átállásra. Enélkül az emberiség a közeljövőben pusztító ökológiai válságokkal nézhet szembe.

A természettudományos megközelítés részletes kifejtése helyett elegendő idézni az elmúlt ezer év klímatörténetét és a társadalomra gyakorolt hatásait leíró nemrég megjelent összefoglaló mű 14 soros befejező bekezdését: „Az elmúlt három évszázadban mindenekelőtt az innovációnak és a globalizációnak köszönhetően az emberi társadalmak nagymértékben felszabadították magukat az időjárás, illetve a klíma uralma alól. Az elmúlt hat évtizedben azonban ugyanezen okokra visszavezethetően kiépült egy új és fenyegető függőség egy olyan éghajlati rendszerrel szemben, amelyet már az ember hozott létre, és ebből a csapdából csak hatalmas közös erőfeszítéssel szabadulhatunk meg. Mindezen túl figyelembe kell vennünk azt is, hogy a modern társadalmak sebezhetőségét tovább növelik a bonyolult technológiai rendszerek, az intenzív mezőgazdálkodás és a felgyorsuló mobilitás. Képzeljünk el egy olyan járványt, mint amilyen a Covid-19 volt, kombinálva az 1473-s vagy az 1540-es évek drámai hőségével és aszályaival. Napjaink klímaforgatókönyvei azt mutatják, hogy a szélsőségesen meleg és aszályos időjárás akár több egymást követő évben is előfordulhat! Ha nem tartjuk be az előírásokat a fertőző betegségek elleni küzdelemben, és ha nem vagyunk képesek dekarbonizálni a globális energiarendszert, akkor a jövőben pusztító ökológiai válságok sorával találhatjuk szembe magunkat.”[1]

A szerzők az elmúlt ezer év éghajlatváltozásait jellemző fellelhető közvetlen mérési eredményeket összegyűjtötték és ahol mérési adat nincs, proxi segítségével a folyamatokat leírták, a folyamatok okait igyekeztek megfejteni, a társadalmi következményeket feltárni.

Az idézett összegzés rövid és tömör, amivel együtt jár néhol csak az egyszavas és az egy-két szóval ki sem fejezhető bonyolultabb társadalmi utalás. A szerzők célja nem a földi civilizáció fenntarthatóságának vagy megsemmisülésének a teljeskörű értelmezési tartományán belüli áttekintés, hanem kizárólag az éghajlatváltozásra fókuszálnak, elhagyva egyrészt a különböző hadviselésű háborúk, másrészt az emberiség technikai öngyilkosságának a lehetőségét.

A földi civilizáció fennmarad, ha Földünk globális és regionális eltartóképessége fenntartható:

1. A kellő mennyiségű és elosztású élelmiszer, állati takarmány megtermelhető, amely függ

az egyes országok termékenységi rátájától;

termőföld-terület változásától;

az éghajlatváltozáshoz igazított termelési szerkezettől;

a termelt fajták hőmérséklet és aszálytűrő képességétől.

2. A kellő mennyiségű és eloszlású ivóvíz és öntözővíz biztosítható, amely függ

az édesvíz-tartaléktól;

a szennyvíz-tisztítás hatékonyságától.

3. A várható járványok megelőzhetők, terjedésük korlátozható, a betegek gyógykezelhetők.

Az idézett mű szerzői a tudományt képviselő szakértők nagy többségének a véleményét elfogadva az utóbbi évtizedek feltűnő méretű éghajlatváltozását (beleértve a hőmérséklet-emelkedést és a kiszámíthatatlan méretű csapadék térbeli és időbeli aránytalan eloszlását) elsősorban a nagy méretű energiaigény növekedést kielégítő fosszilis forrású energiakínálat melléktermékének, a szén-dioxid koncentráció okozta hatásra vezetik vissza.

Az éghajlatváltozás negatív irányát rövid távon legalább megállítani, hosszabb távon megfordítani elengedhetetlen kényszer, ellenkező esetben az emberiség nem túl távoli jövőjére brutális folytatás következik.

Rövid távon megállítani egyszerűbbnek gondolható, de végrehajtani majdhogynem irreális a feladat. Egyetlen lehetőség a fogyasztás korlátozásával a termelés és ezzel az energiaigény csökkentése olyan mértékben, mint ahogy az üvegházhatás a további felmelegedés megakadályozása érdekében igényli. A kérdés megválaszolásakor nem szabad kihagyni az eddigi extra hőmérsékletemelkedés öngerjesztő hatásait: az északi fagyott talaj felmelegedésével szén-dioxid szabadul fel; a gleccserek eltűnésével együtt járó napsugárzás visszaverődése mérséklődik; a növények fotoszintéziséhez szükséges napfény energiája a hőmérséklettől és a csapadékszinttől függően korlátos és a felsorolás tovább folytatható lenne.

2018-ban az energiatermelés megközelítően 80 százalékban szén – kőolaj – földgáz eredetű volt.[2] A változatlan energiatermelést biotüzelőanyag, vízi-, nukleáris-, szél- és napenergia helyettesítéssel fenntartani rövid távon lehetetlen, a csökkentett energiaigényt kielégítő energiatermelés forrásszerkezetét hosszabb távon viszont robusztus mértékű helyettesítéssel kényszerítő megoldás. A mértéket az éghajlatváltozást okozó üvegház-hatás szükséges mérséklése határozza meg.

A lassú agóniát okozó emberi tevékenységek

2024-ben a Föld népessége meghaladta 8,11 milliárdot. Az ENSZ szakértői előrejelzése alapján 2050-es évekre várható 10 milliárd elérése. Nem kell a vitatható előrejelzés alapján, elegendő a mai tényadatok szerint gondolkodni. A világ szegényebbik része a gazdagabbak fogyasztási szintjére szeretne eljutni. Ha a rendkívüli méretű fogyasztási különbségek mellett a globális fogyasztás súlyos károkat okozott a Földön, további terhelést, amit a teljes népesség a mai legfejlettebb anyagi színvonalon élve okozna, már nem képes elbírni. Az éghajlatváltozás negatív hatásain túl néhány kérdést érdemes megemlíteni:

A Föld természetes élőhelyei elpusztulnak akár túlzott kihasználásukkal (erdők), gondatlansággal (mocsarak, korallzátonyok), vagy emberi élőhellyé alakítással (városok és falvak, utak, raktárak, golfpályák).

A vadon termő élelmiszerek túlfogyasztása, az óceánok és tengerek rablógazdálkodása megközelítően 2 milliárd ember, az emberiség szegényebb hányadának fehérjefogyasztását adja.

A vadon élő növények és állatok biológiai rendszert alkotnak, egy-egy állatfaj, vagy növényi társulás kihalásával a rendszer egészének a működőképessége romlik vagy szűnik meg. Példa: a méhek és más rovarok nélkül a kertészeti és szántóföldi haszonnövények beporzása nem valósulna meg, amit pótolni majdnem lehetetlen.

A termőtalajt a szél és a víz rombolja. A talaj savasodhat és lúgosodhat, a terméseredményt rontják, sivatagosodás, szikesedés zajlik.

A kitermelhető nyersanyagok korlátosak.

A mezőgazdaság növekvő termelési eredményeiért felhasznált gyom-, gomba- és rovarirtószerek, a túlzott mértékű műtrágya, a háztartások tisztítószerei mérgező hatásúak.

Mi a teendő?

Az elmúlt több mint negyven évben a szakértő klímakutatók nagy többsége az üvegház létet és következményeit elfogadta, a tagadók köre szűkül, de még ma sem jelentéktelen a létszámuk.

1979-ben elkezdődött a nemzetközi klíma konferenciák szervezése, amihez az ENSZ is csatlakozott. A testület szakértői 2023-ban közzé tették a hatodik értékelő jelentésüket, 1992-es riói Föld-csúcstalálkozón megállapodást kötöttek, az 1997-es kiotói jegyzőkönyvet kibocsátották. Az egyezményeket aláíró országok és intézményeik, a multinacionális nemzeti cégek bizonygatják elkötelezettségük és az elfogadott célok megvalósításáért folytatott igyekezetüket.

Az állampolgár a nyári szokatlan hőséget érzi, látja a mezőgazdaságot sújtó aszály hatását, fél a zivataroktól, az özönvízszerű esőzéstől, az árvíztől, vagyis az állammal és politikával ellentétben aggódik. Jogosan. A felsorolt jelenségek valósak. Az előrejelzések ijesztőek és a beavatkozáshoz szükséges eszközök népszerűtlenek.

Rövid távon az üvegház-hatás csak akkor stabilizálható, ha a fogyasztás úgy mérséklődik, hogy hatására a hozzá igazodó termelési struktúrában kibocsátott szén-dioxid a megfelelő mértékben csökken. A célszerű és kellő mértékű hatást áremelkedéssel, mégpedig a kritikus termékekre célzott termékadók emelésével lehet és kell kiváltani.

Hosszabb távon az energiatermelés forrásszerkezetét gyökeresen át kell alakítani. Általában elfogadott tétel, meghatározott időpontra a fosszilis energiaforrások teljes körét megújuló energiahordozókkal ki kell váltani. A megfogalmazott igény vitathatatlan, de a konkrétumok hiányoznak. Kiknek és hogyan? A legsúlyosabb kérdés, kik és miből finanszírozzák a szükséges beruházások tömegét? A fejlettebb országok? Kik tartoznak ide? A finanszírozás forrásai között domináns az állam adóbevétele lehet, amelyből a fosszilis energiaforrások kiváltása mellett a népvándorlás megakadályozásáért a sűrűn lakott földrajzi területek létfenntartó képességét fokozatosan növelni kell, magántulajdonú gyógyszergyárakat és kutatóhelyeket a várható járványok megelőzéséhez és a betegségek gyógyításához szükséges gyógyszerek előállításában támogatni kell. Az itt nem említett további állami feladatok együttes finanszírozásához progresszív jövedelemadók szükségesek.

Mind a fogyasztáscsökkenés a célzott termékadók drasztikus emelése nélkül, mind a fosszilis energiaforrásokat kiváltó megújuló energiaforrások biztosításához szükséges beruházások finanszírozása progresszív jövedelemadók nélkül megvalósíthatatlan.

Csekély mértékű termékadók és progresszivitású jövedelemadók csak formális lépések lennének, a céloknak megfelelő mértéke számítások nélkül is jelentősnek becsülhetők. Az adózók adóoptimalizációját az országok közötti vándorlásukkal a fejlettebb országok azonos struktúrájú és mértékű adórendszere zárhatja ki.

A többletadó bevételek egy nemzetközi beruházási alapba kerülnének, amelyből csak a fennmaradás érdekében kitűzött célokhoz szükséges beruházások a politikától független szakértők ajánlásai alapján finanszírozhatók. Az alap adóbevétele különös módon is növelhető: az adóparadicsomok és az offshore műveletek területein (országok, szigetek, államok, tartományok) robusztus méretű adózás elől menekített pénztömeg hever, amelynek legalizálását magas kulcsú adóztatással lehetővé kellene tenni, és a levont adót a nemzetközi alapba kellene befizetni.

Összegezve: a Földünkön élő emberiség rövid és hosszabb távú menekülésének útja a fogyasztás csökkenés, aminek eszköze a termékadók mértékének és a jövedelemadók progressziójának a drasztikus emelése, feltétele az egységes, azonos mértékű adórendszerek bevezetése. Természetesen naiv és irreális a felvetés, ha a háborúmentes világunk nem igényelné a fegyverkezést és a katonai célú termelést, az energiafelhasználás robusztus mértékben csökkenne.

Végső következtetés: a feltételek teljesülése, az eszközök alkalmazása nem reális lehetőség, mert a mai jellemző politikai berendezkedés, a négyéves politikai ciklusok rövid távú érdekei a hosszabb távú globális érdekeltséget kizárják.

[1] Christian Pfister – Heinz Wanner: Climate and Siciety in Europe: The Last Thousand Years. Haupt Verlag. 2021; magyar nyelven megjelent: Klíma és társadalom Európában. Az utolsó ezer év. Osiris. 2024.

[2] C. Pfister – H. Wanner: i.m. 420. oldal.

