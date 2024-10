Jóléti szintlépés jöhet, ha ki tudunk szakadni az uniós gazdaság halálos öleléséből

A világ drámai gyorsasággal változik, és ha a változások irányát nem tudjuk befolyásolni, akkor a gyors alkalmazkodás marad lehetőségként. Tíz évvel ezelőtt az európai ember számára a migráció, a járvány, a háború vagy az energiaválság még a harmadik világra jellemző, egzotikusan csengő kifejezésnek számított. Mára viszont mindegyik végigsöpört Európán és az uniós bürokrácia mindegyikre helytelen, nem gyakorlatias, hanem ideológiai válaszokat adott (népességcsere kísérlete, elhibázott vakcinapolitika, energiasokk mélyítése, szankciós-, majd vámháború elindítása). Nem meglepő, hogy az európai elitek ma már temetik Európát. Mario Draghi volt olasz miniszterelnök lesújtó jelentést tett közzé az uniós versenyképességi lemaradásról, Emmanuel Macron francia elnök pedig azzal riogatott, hogy az unió hamarosan „meghalhat”. Az iparát elveszítő német gazdaságról lassan nincs mit írni, növekedésre egyelőre képtelen, a nyugati sajtó a napokban épp azt ünnepli, hogy e gazdaság maradékát példátlan felvásárlási lázban hordja szét a globális tőke – miközben a német autógyártók halasztják zöld átállási terveiket, gyáraikat bezárni kényszerülnek.

Az alábbiakban Oláh Dániel, Junior Prima díjas közgazdász cikkét közöljük.

Nem elég, hogy a világgazdasági környezet megváltozott és az európai gazdaság ehhez látszólag nem tud alkalmazkodni, még a brüsszeli bürokrácia is ismét rossz szerepet játszik, hiszen ahelyett, hogy megszelídítenék az évek óta kibontakozó technológiai-innovációs-kereskedelmi háborút, az Egyesült Államokat másolva épp maguk hirdetnek most magabiztosan egy átfogó, új gazdasági hidegháborút (a kifejezést az IMF is használta tavasszal) az uniósnál versenyképesebb, sikeresebb kínai iparral szemben. A magyar gazdaságpolitika azonban nem ideológiavezérelt és nem külföldi, illetve különféle részérdekeket képvisel, hanem pragmatikus és patrióta, azaz gyakorlatiasan igyekszik hazai érdeket érvényesíteni. Éppen ezért, ismerve a gazdaságunk szerkezetét és jellemzőit (kis, nyitott, magas hozzáadott értékű, high-tech termékekkel a világon egyik legnagyobb arányban kereskedő, az egyik legösszetettebb gazdasággal rendelkező ország), meg kell állapítani, hogy számunkra halálos ítélet lenne, ha ismét globális nagyhatalmak terelnének minket egy barakkba, ránk kényszerítve hidegháborús politikájukat.

A szuverén, pragmatikus, patrióta politika előnye lehet, hogy képes belátni, mitől kell (illegális migráció) és mitől nem érdemes (gazdasági szabadság) megvédeni egy országot – Nyugaton ezzel szemben tömeges bevándorlást és vámháborút akarnak. Mi jól tudjuk, hogy a szabad piacokat és a szabad gazdaságot épp az állam erős keze teremti meg és garantálja. A most épülő brüsszeli vasfüggöny politikai okokból megakadályozná, hogy a magyar gazdaság tovább nyisson a keleti világ felé, amely a globális növekedés motorja lesz a következő években (az IMF úgy számolt, hogy 2023 és 2028 között világszinten a gazdasági növekedésből a legnagyobb részt Kína adja 22,6 százalékkal, utána jön India 12,9 százalékkal, majd az USA 11,3 százalékkal, Indonézia 3,6, majd csak ezután Németország 2,1 százalékkal, az első tízben pedig nincs egyetlen másik uniós ország sem). Középtávon egyértelmű, hogy a globális jólét növekedését a nem nyugati világ húzza majd és statisztikai értelemben az unió a gazdasági – örökségéből élő – senkiföldje lesz. Brüsszel a vámháborúval ismét azt gondolja, mint a szankciók esetében korábban: hogy van kellő súlya, ereje és képessége ahhoz, hogy feltörekvő ellenfeleit elszigetelje, pedig ismét csak önmagát zárja ki a világból, ami az uniós gazdaságnak fáj majd a leginkább.

Az önmagunkkal való leszámolás politikájához nem kell csatlakoznunk: sőt, a saját gazdasági modellünkért most ugyanúgy ki kell állnunk, mint adott esetben a politikai-társadalmi értékeinkért. A növekedési motorjainkat meg kell védenünk az ideológiai korlátozásoktól, mert mi még nem tartunk az anyagi bőség azon fokán, ahol már minden fontosabb, mint a saját választók jóléte. Jelentős dilemma lesz a magyar gazdaságnak a következő évtizedekre nézve, hogy megpróbálják-e külső erők bezárni a múlt zsugorodó gazdaságába, és elszigetelni a jövő bővülő gazdaságától. Elsődleges problémánk épp a múltbéli növekedési motortól, Németországtól – nem pedig Oroszországtól vagy Kínától – való túlzott függésünk, ezt érdemes minden bátor eszközzel oldani. Drámai és egyoldalú nyugati függésünket kiegyensúlyozandó, kérdéssé válhat, hogy mikor, milyen partnerségi viszonyt érdemes kialakítani a keleti világ politikai-gazdasági szervezeteivel, akár elsőként a nyugati világból.

Tarthatjuk az elkövetkező korszakot új multipoláris világrendnek, a középhatalmak kibontakozó aranykorának, az ügyesen egyensúlyozó kis országok időszakának. Ami mindezt lehetővé teszi, az egy nagy globális kiegyenlítődés, a hatalmi viszonyok arányosabbá válása, amit az idéz elő, hogy a globális gazdaság középpontja egy hosszabb kitérő után visszatolódik keletre. Magyarországnak pedig létfontosságú lesz, hogy a jövő gazdaságában részt vegyen, ahhoz kapcsolódjon.

Lakhatás, bérek és erős magyar kkv-k

Nézzük a saját gazdasági kilátásainkat! Egyértelműek és ismertek az erősségeink és adottságaink (lásd a globális innovációs index vagy az új világbanki rangsor számos mutatóját, amelyekben a világelsők között vagyunk) és az előrejelzések szerint a leggyorsabban növekvő uniós országok közé tartozunk jövőre is. A világ sosem volt bizonytalanabb, a kiterjedő háború mellett elképzelhető egy Trump-győzelem és egy békepárti fordulat konjunktúrája is, ami azonnal meghúzná a csőre töltött magyar gazdaság ravaszát, ugyanis nagyon jelentős, azonnal dinamizálható potenciál van most lefojtva a gazdaságunkban. Ilyen erős gazdasággal, ilyen bizonytalan helyzetben, háború és béke között lebegve valóban indokolható, hogy egy széles sávban, például 3 és 6 százalék között határozzuk meg növekedési várakozásainkat.

A potenciál ugyanakkor csupán egy lehetőség, amit be kell teljesíteni. De hogyan? Ehhez fókuszpontokra van szükség. Azokat a stratégiai területeket kell azonosítani, amelyek a legnagyobb lendületet adhatják a gazdaságnak rövid távon és amelyek egyfajta társadalmi szerződéshez hasonlítanak, mert érthetővé illetve kiszámíthatóvá teszik a különböző szereplők számára a közös cselekvés fő irányait (ezeknek a magyar társadalom által vallott értékekre kell épülniük, erre hoztuk létre a „kulturális közgazdaságtan” kifejezését). A korábbi fókuszpontokhoz alapvető sikerek társulnak: a legismertebbek közé tartozik a „három gyerek, három szoba, négy kerék”, a kritikusok által lehetetlennek tartott, de megvalósuló „munkaalapú társadalom – egymillió új munkahely” vagy a „rezsicsökkentés” . A fókuszpontok mindig arra épülnek, hogy a magyar emberek szerint mi lenne a legfontosabb, legnagyobb előrelépés, mert ha ők nagyot lépnek előre, akkor nő ugrásszerűen a gazdaság is. Velük, az érdekeikkel és értékeikkel szemben nem lehet gazdaságpolitikát folytatni, mert ha nem érzik magukat otthon a gazdasági rendben, nem érzik azt méltányosnak, akkor a résztvevők felmondják a gazdasági-társadalmi szerződést, kibúvókat keresnek, elállnak attól (illegalitás, feketegazdaság, külföldre távozás). Ilyen volt, amikor a rendszerváltoztatáskor a magyar vállalatok kezét elengedték és egymillió munkahely szűnt meg, és amikor 2010 előtt tartósan leállt a reálbérek növekedése, a rezsi elszállt, a lakhatás kérdése pedig ellehetetlenült, a nemzeti vagyon után pedig végül már a magyar családok otthonait is vitték a külföldi bankok. A világ egyik legeladósodottabb országa lettünk ekkor, amely felszámolta létének alapjait. A magyarok a feketegazdaságba, külföldre, de legfőképp passzivitásba (inaktivitásba) menekültek, amiből tartós szegénység – és egy gazdaságilag bukott állam – következett.

A magyar emberek ma felmérések szerint két dolgot biztosan még inkább rendbe tennének. Az egyik, az olcsó, megfizethető, minőségi, emberi élethez méltó lakhatás, ami egyúttal a mobilitás, az egyéni teljesítmény hátterét adja. Mivel munkahely bőséggel rendelkezésre áll, mára a lakhatás vált szűkebb keresztmetszetté (alig épül új lakás), így ma a lakáspiac adhatná meg az esélyt, hogy mindenki jobban élhessen a munkapiaci lehetőségekkel. Csakhogy a koronajárvány óta a lakásárak országosan több mint 60 százalékkal, a lakbérek több mint 40 százalékkal nőttek, Budapesten és Debrecenben egy 75 négyzetméteres lakást már 12 évnyi jövedelemből lehet megvásárolni. Budapesten a 20-30 éves korosztály a havi jövedelme 40-60 százalékát lakásbérletre költi, a felső érték pedig már a nemzetközi ajánlásoknak a duplája. Aki munkahelyéhez közel és olcsón tud lakni, az hatékonyan tud dolgozni, nem kell választania munka és család között és megtakarításra, illetve fogyasztásra is többet fordíthat. Ezért tűzte ki célul a kormány a kínálat növelését, például az Airbnb újraszabályozásával. Ezzel párhuzamosan el kell érni, hogy a lakhatás megfizethető legyen tulajdonként és bérleményként is. A használt lakások négyzetméterára mindinkább meghaladja az egymillió forintot, ami lélektani határ. Fontos az olcsó lakáshitelek elérhetősége is, legfeljebb 5 százalékos kamatokkal. Az biztató, hogy a K&H felmérései szerint a megkérdezett fiatalok 63 százaléka már saját háztartásban él, ami rekordszint a 2012-es kezdeti felmérésekhez képest, ráadásul jelentős növekedés épp az elmúlt években történt. Másrészt, a lakással nem rendelkezők érzékelhetik úgy, hogy egyre nehezebb saját lakáshoz jutni, bár jelenleg itt is pozitív elmozdulást látunk: a Bankmonitor emelte ki, hogy könnyebb most lakást venni, mint egy éve, mert jobban nőttek a bérek, mint az ingatlanárak.

A lakhatás alapvető, de nem elégséges, mert a legfontosabb szempont minden bizonnyal a munkával megszerezhető jövedelmek növekedése. 2010 előtt a „szocialista” kormánynak eladósodásból sikerült bérstagnálást elérni, mert a függő gazdaság külföldiek jövedelemtermelő eszközévé silányult. Most fenntartható módon, gazdasági növekedésből, teljesítményből kell a bérek növekedését megvalósítani. Az értelmezhető mértékű, fenntartható és bevonó (utóbbi filozófiát hazánkban az elmúlt évtizedekben csak a konzervatív kormányok tudták érdemben megvalósítani) bérnövekedés 2010 után valósult meg hazánkban, így nem valóságtól elrugaszkodott ötlet magasabb fokozatba kapcsolni. A 2017-2022 közötti hatéves bérmegállapodás épp egy olyan gazdaságpolitikai fókuszpont volt, ami sikeresen ért el szintlépést a bérekben. Az új cél 2028-ra az ezer eurós minimálbér elérése és az egymillió forintos átlagbér 2030-ra.

A fenti bérnövekedést a magas nyomású gazdaság – kritikusok által szándékosan félreértett – modellje segíthet elérni. Ez több oldalról helyezi jótékony nyomás alá a vállalatokat és nem hagy számukra más lehetőséget, mint az előre menekülést. A mechanizmus kétirányú: a növekvő minimálbérek kikényszerítik a termelékenység javulását (a bérnövekedést teljesítmény húzza, nem infláció fűti), az átrendeződő vállalati szektor megerősödő cégei pedig képessé is válnak még nagyobb bérek kifizetésére. A pozitív sokkhatások sorozata leszámol a szűkös hazai munkaerővel visszaélő zombicégekkel, amelyek sikerének titka mindössze annyi, hogy igyekeznek alacsonyan tartani a béreket és munkavállalóikon „élősködni”. Ez társadalmilag méltánytalan, gazdaságilag káros. A bérnövekedést tehát nem kölcsönvenni kell, hanem ki kell termelni – ehhez szükséges a növekedést ösztönző, termelékenységet javító kis lépések sorozatával operáló, nem fordulatokat mérlegelő, hanem gyorsan egyenesen haladó politika. A termelékenységi ugrásra utaló jel, hogy 2023-ban az új ipari robot üzembehelyezéseket Európában (9 százalékos növekedés) jelentős részben Magyarország húzta 31 százalékos növekedéssel, miközben az új robotok 70 százalékban Ázsiában és csak 17 százalékban Európában léptek működésbe.

A bért ugyanakkor végül sosem a kormány vagy az állam fizeti, hanem a vállalatok, a magyarok tömegeit pedig nem multik, hanem hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások foglalkoztatják. Az ő körükben indokolt a méretugrás elérésének segítése, megduplázva a hazai kkv-k átlagos méretét, duplájára emelve részarányukat a teljes exporton belül és fontos megkétszerezni a hitelpenetrációt, a digitalizáltságot is. A magyar exportot 73 százalékban külföldi cégek adják, a maradékból csak 10 százalék a hazai kkv-k aránya. Növekedésük előtt az egyik legfőbb akadály a tőkeellátottság. Biztató aktualitást itt is érdemes feljegyeznünk: a GKI emelte ki, hogy a régióban a legjobb a magyar üzleti szféra digitalizációs szintje, a hazai kkv-k pedig magasan előzik az uniós átlagot online értékesítésben.

Gazdasági mozgósítás a bevonó gazdaság beindításáért

Összegezve, a gazdaságot az elmúlt évek sorozatos válságai után mozgásba kell hozni. Arra azonban nem várhatunk, hogy a világ úgy alakuljon, ahogy mi szeretnénk, ezért nekünk kell alkalmazkodni háborúhoz vagy békéhez – de mindenképpen egy gazdasági hidegháborús korhoz. Mivel nem mondhat le a következő évtized növekedéséről, a nemzetközi adottságokat elemezve a magyar politika rendelkezik egy tervvel, a semlegesség megközelítésével. De még ez is csak a növekedés feltételeit teremtheti meg. Foglalkoznunk kell a saját feladatunkkal, hogy a növekedési hullámokra mindannyian fel is tudjunk ülni.

A politika megpróbálhatja megváltoztatni a szélesebb külvilágot, de emellett tényleges kötelessége a magyarok által kívánt élet(minőség) berendezése és megteremtése. A válságok sorozata ugyanakkor hibernálta a gazdaságot: szinte leálltak a lakásépítések, a vállalatok fejlődés helyett kivárásra rendezkedtek be, a családok pedig ebben a környezetben szintén a veszteségek visszapótlására álltak rá. Ez érthető is, hiszen a háború energiasokkja léket ütött a gazdaságon, csökkentve a tortát, aminek az elosztását ezt követően az inflációs sokk változtatta meg azzal, hogy jövedelmet csoportosított át a külső sokk hatására és annak ürügyén a családoktól a vállalatokhoz. Kialakultak olyan szűk keresztmetszetek, amelyek elfojtják a gazdaságon belüli pénzáramlásokat, ezeket most le kell bontani, a gazdaság strukturális újraindítását megvalósítva. Thaiföldön mostanában készpénzt szórnak az emberekre, ennél azonban előnyösebb lehet, ha mi a siker lehetőségeit teremtjük meg fiataloknak, családoknak, munkavállalóknak és a magyar vállalatoknak. Utóbbi azért kiemelendő, mert ha a vállalat lehetőséget kap, akkor megsokszorozott lehetőségeket ad tovább.

Munkahely már bőséggel akad, de van is lehetőség jó munkahelyen jó életet megvalósítani? A cél most már az lehet, hogy a munkahely többet adjon, a munkapiacon többen találják meg az eddiginél ambiciózusabb számításaikat. A semlegesség alapzatán a magas nyomású gazdaság a lehetőséget teremtő (azaz bevonó, emelő) fókuszpontokkal elérheti, hogy a magyar ember egyre kevésbé a munkáltatóját életével és idejével szolgáló függő személy legyen, hanem sokkal inkább a munkáltatóval kreatív partnerségben, hozzáadott értéket teremtő munkatárs. Talán a tőke és munka közötti, elméletben szított ellentétet épp a gyakorlatban sikerül majd betemetni azzal, hogy még többeknek nyílik lehetőség belépni – bevonódni – a középosztályi létbe. A háborús politikák Nyugaton társadalmi szétszakadást és lecsúszást hoztak, ezért Magyarországnak a gazdasági semlegesség segíthet a középosztály bővítésében.

Oláh Dániel, Junior Prima díjas közgazdász

