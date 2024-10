Megjött a bejelentés: nagy drágulás jön a kutakon

Keddtől tovább emelekednek a hazai üzemanyagárak - számolt be a holtankoljak.hu

A benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal, a gázolaj ára 6 forinttal lesz drágább.

A mai napon (2024.10.07) a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 595 Ft/liter

Az áremelkedésben most két fontos tényező játszik nagy szerepet. Az egyik a forint gyengülése. A benzinárak szempontjából különösen a dollár-forint árfolyam alakulása lényeges: az USD/HUF jegyzése pedig már több mint két havi csúcson van, miután alig egy hét alatt több mint 10 egységet gyengült a forint a dollárral szemben.

A forintgyengülés mellett nagy szerepet játszik a közel-keleti feszültség is, ugyanis nagy az aggodalom amiatt, hogy Izrael mérlegeli az iráni olajlétesítmények megtámadását. (Viszonyításképpen, Irán jelenleg naponta mintegy 3,2 millió hordónyi olajat termel ki, ami a globális kitermelés 3 százaléka, és ha ennek egy része kiesne az izraeli támadások nyomán, az már eleve indokolhatja az olajárak emelkedését.)

Emellett ráadásul az a félelem is hajtja most az árakat, hogy Irán egy ilyen lépésre azzal is felelhet, hogy lezárja a hormuzi szorost, amelyen keresztül a világ kőolajszállítmányainak mintegy negyede halad át; vagy megtámadja a szaúdi létesítményeket, mint ahogy 2019-ben megtette.

Ennek következtében a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj ára múlt héten ár több mint 12 százalékot emelkedett, amire két éve nem volt példa.

