Száguldás az olajpiacon - Meddig tarthat az őrület, mi lesz a benzinnel?

Fokozódik a közel-keleti konfliktus, küszöbön áll az újabb iráni eszkaláció, ami szélsőséges esetben akár a globális olajellátást is jelentősen megzavarhatja. A piac már reagált, lélektani szintre ugrott az olaj ára, de sokak szerint még messze a vége a szárnyalásnak. De mégis meddig tarthat az emelkedés, milyen forgatókönyveket kell figyelembe venni? Ami még ennél is fontosabb: mit jelent mindez a magyar autósok számára, ismét az egekbe szökhet a benzin ára?

Ugrik az olaj ára

Az elmúlt egy hétben valósággal az egekbe szökött a nyugati benchmark olajtermék Brent ára, október 1 óta eddig 10,5 százalékkal került feljebb a jegyzés és

elérte a lélektanilag nagyon jelentős, 80 dolláros hordónkénti szintet.

Arra reagált ilyen hevesen a piac, hogy a Fehér Ház magas rangú tisztségviselője múlt kedden közölte: Irán ballisztikus rakétatámadást készül indítani Izrael ellen. Azóta rendesen felpörögtek az események és megtörtént a támadás, később aztán egyre valószínűbbé vált, hogy Izrael megtorlásul Teherán rakétatámadásáért csapást mérhet az iráni olajiparra.

A konfliktus eszkalálódásával párhuzamosan egyre magasabbra ugrott az olaj ára, ami nem meglepő, hiszen Irán nagyon fontos szereplő a globális olajpiacon: jelenleg naponta mintegy 3,2 millió hordónyi olajat termelnek, ami a globális kitermelés 3%-a, és

ha ennek egy része kiesne az izraeli támadások nyomán, az komoly áremelkedést hozhat magával.

Emellett az a félelem is hajtja most az árakat, hogy Irán egy ilyen lépésre azzal is felelhet, hogy lezárja a Hormuzi szorost, amelyen keresztül a világ kőolajszállítmányainak mintegy negyede halad át. Ez az év elején már felmerült, amikor a jemeni húszi lázadók – állításuk szerint Gáza támogatása érdekében – különféle támadásokat indítottak az ott áthaladó olajtankerhajók ellen. A Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt akkor arról beszélt, hogy egy esetleges lezárás drámai, akár 70-80 százalékos áremelkedést is okozhatna az olaj árában.

Jöhet a 100 dolláros jegyzés?

Ahogy az az ilyen turbulens időszakokban lenni szokott, a szakértők és az elemzők sorra osztják meg vélekedésüket az iráni eszkaláció esetleges olajpiaci hatásairól.

Saul Kavonic, az MST Marquee vezető energetikai elemzője például kijelentette:

Az olajellátás lényeges zavarának lehetősége most már küszöbön áll.

Más szakértők is osztják Kavonic aggodalmait. Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke szerint "Ahogy Izrael a Gázai övezetről Libanon és Irán felé fordul, a háború egy új, az energiával kapcsolatos szakaszba lép."

Josh Young, a Bison Interests igazgatója pedig úgy véli, hogy az iráni olajinfrastruktúra elleni esetleges támadás "jelentős eszkalációt" jelentene, és

az olajárak akár 100 dollár fölé is emelkedhetnének hordónként.

A piaci szereplők is egyre inkább úgy tűnik, hogy kezdenek számolni ezzel a forgatókönyvvel: ahogy azt mi is megírtuk, a nyersolaj piacán szerdán jelentős aktivitás volt tapasztalható az opciós kereskedésben, különösen a 100 dolláros árszintre vonatkozó kontraktusok esetében. Ez arra utal, hogy egyes kereskedők a közel-keleti helyzet miatt esetlegesen bekövetkező ellátási zavarok kockázata ellen kívánnak fedezetet szerezni.

Talán nem olyan súlyos a helyzet

Persze bőven vannak olyan hangok is, amelyek nem tulajdonítanak eget rengető fontosságot a napokban látott eszkalációnak - a kedvezőbb forgatókönyv mellett fontos érv, hogy Iránnak nem lenne érdeke a saját exportját veszélyeztetni, hiszen az olajipar az ország költségvetésének közel felét biztosítja. Ha Izrael válaszként támadásokat is indítana Irán ellen, a globális érdekeket szem előtt tartva vélhetően nem célozná meg az ország olajfinomítóit, legalábbis így vélekedik Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője. Az elemző kiemeli:

Nem valószínű, hogy az 1973-as válsághoz hasonló következménye lenne az olajpiacon az Izrael és Irán közötti konfliktusnak.

Az igazán jelentős olajáremelkedés pedig Pletser szerint csak akkor következne be, ha Irán vagy az egész régió olajexportja teljesen leállna

- az OPEC azonban rendelkezik napi 5,5-6 millió hordó szabad kapacitással, amely szükség esetén pótolhatná az iráni kiesést.

A nagyobb áremelkedést az is akadályozza, hogy a piacon egyébként lefelé mutató ártrend van. Ez elsősorban a csökkenő keresletnek, azon belül is Kína egyre kisebb olajigényének köszönhető, miközben kínálati oldalon van növekedés.

Mit jelenthet mindez a benzinkutakon?

A hazai fogyasztók számára talán az a legfontosabb kérdés, hogy az esetleges árugrás az olajárban mit jelenthet az üzemanyagok, elsősorban a benzin árára nézve. Ezzel kapcsolatban Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszéltünk, aki hangsúlyozta: a bonyolult és több lépcsős és tényezős költségszerkezet miatt olyan összefüggést nem lehet egzaktan levonni, hogy "egy x dolláros Brent drágulás y forinttal növeli a hazai benzinárat", de az irány a szakember szerint egyértelmű:

Az olajár drágulását néhány napon belül lekövetik a hazai üzemanyagárak is.

A kiltások tekintetében a szakember hangsúlyozta: alapvetően nem pánikol most a piac, a határidős jegyzések nem ugrottak nagyot az olajpiacon, a piaci szereplők arra számítanak, hogy az iráni konflitkus nem fog nagyobb eszkalációhoz vezetni és záros határidőn belül normalizálódhat a helyzet. Grád szerint a geopolitikai konflitusoktól eltekintve, tisztán a kereslet-kínálati viszonyokat figyelembe véve a 75 dolláros Brent az az optimális egyensúlyi ár, ami a vevőknek és az eladóknak is megfelelő lehet - a szakember szerint pár héten belül ide térhet vissza az árfolyam.

Ami pedig a benzint és a gázolajat illeti,

az olajtermékek finomítói prémiumai az iráni konfliktus múlt hétfői kirobbanása óta konkrétan csökkennek,

ez főleg a benzin esetén látványos.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoszöld). Forrás: Neste

Alapvetően tehát nincs ok a pánikra Grád Ottó szerint, annak ellenére sem, hogy a hazai töltőállomásokon már látható a közel-keleti konfliktus beárazódása, az elmúlt napokban ugyanis elindult az áremelkedés a benzinnél.

Ha viszont mégis a legkedvezőtlenebb forgatókönyvek valósulnának meg és az egekbe szökne az olajár és ezzel párhuzamosan a hazai benzin ára is,

ebben az esetben semmiképpen sem lenne szerencsés állami beavatkozáshoz nyúlni az üzemanyagpiacon,

hiszen láthattuk, hogy milyen káros piactorzító hatásai vannak ezeknek az intézkedéseknek, hangsúlyozza a szakember.

Érdekes dinamika látható

Érdemes azonban kiemelni, hogy legutóbb, amikor a lélektanilag fontos hordónkénti 80 dolláros szinten járt a Brent ára, akkor a mostaninál jóval magasabb benzinárról beszélhettünk: július közepén egy literért 614 forintot kellett adni, szemben a jelenlegi 587 forinttal.

Ráadásul július közepén a forint is jóval erősebb volt a dollárral szemben, mint most; akkor 357,6 forintot kellett adni egy dollárért, most pedig a 365,6-os szinten állnak a jegyzések.

Ezzel párhuzamosan az euróval szemben is nagyot esett a forint az elmúlt időszakban, ami Grád Ottó szerint a mi esetünkben ugyanolyan fontos, mint a dollárral szembeni teljesítmény. Európa piacain ugyanis euróban jegyzik az olajtermékeket, a hazai fogyasztásnak pedig mintegy 30 százaléka az importból van fedezve.

A fentiek alapján tehát egyelőre nem mondható el, hogy a dollárban jegyzett, egyébként is dráguló olajár duplán rosszul jön most a hazai autósok számára, ugyanis a július közepi helyzethez képest ugyanolyan olajár és gyengébb forint ellenére jóval alacsonyabb a benzin literenkénti ára.

Vélhetően az átárazódásban lehet némi késleltetés; hacsak nem a korábban sokat vitatott kis-és nagykereskedelmi árréseken vágtak most drasztikusat az üzemanyagpiaci szereplők, akkor

A GYENGE FORINT ÉS A magas OLAJár MIATT TOVÁBBI JELENTŐS DRÁGULÁS JÖHET MÉG A HAZAI BENZINKUTAKON.

Egyébként a legfrissebb elérhető adatok szerint valamivel a szomszédos országok átlagszintje alatt van a hazai benzinár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images