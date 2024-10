Kémiai Nobel-díjat ért a „lehetetlen mutatvány” végrehajtása: kiderült, kik kapják idén az elismerést

2024-ben is kihirdették az 1901 óta inden évben átadott kémiai Nobel-díj győzteseit, idén hárman részesültek az elismerésben:

A Nobel-bizottság szerint a felfedezések óriási lehetőségeket rejtenek magukban a kutatók számára.

Baker neve nem volt teljesen váratlan a nagyközönség számára, az amerikai Time magazin 2024 elején már a Washingtoni Egyetem Fehérjetervezési Intézetének igazgatóját is felsorolta a világ 100 legbefolyásosabb személy egyikeként az egészségügy területén. Akkor a következő szavakkal illették a kutatót:

Nem a barkácsolásban érdekelt. Baker ahelyett, hogy az evolúció által ránk ruházott fehérjéket módosítaná, teljesen újakat tervez.

1962-ben született a Washington állambeli Seattle-ben, majd a doktori fokozatát 1989-ben szerezte a kaliforniai Berkeley-en.

Az 1976-os születésű Hassabis és társa, a 9 évvel fiatalabb Jumper a Google DeepMind vezetőinek számítanak. Nagy előrelépést értek el a fehérjék szerkezetének előrejelzésében a mesterséges intelligencia segítségével. 2020-ban bemutatták az AlphaFold2 nevű mesterséges intelligenciamodellt. Ennek segítségével gyakorlatilag az összes, a kutatók által azonosított 200 millió fehérje szerkezetét meg tudták jósolni.

Áttörésük óta az AlphaFold2-t 190 országból több mint kétmillió ember használta. A számtalan tudományos alkalmazás mellett a kutatók most már jobban megérthetik az antibiotikum-rezisztenciát, és képeket készíthetnek a műanyagot lebontó enzimekről

– írta erről a Nobel-bizottság.

