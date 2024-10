Sokkal jobban alakulhat az infláció Magyarországon, mint azt eddig vártuk

Az augusztusi kellemes meglepetés után szeptemberben is alacsony lehetett az infláció, az áremelkedés éves mértéke 2021 óta először a jegybanki célszintre mérséklődhet – derül ki a Portfolio által készített elemzői körképből. A megkérdezett közgazdászok figyelmeztetnek, hogy ősszel a bázishatás miatt emelkedhet az infláció, ám az 5%-ot nem fogja elérni.

Augusztusban komoly meglepetést okozott az infláció, az áremelkedés éves mértéke akkor 3,4%-ra esett a júliusi 4,1%-ról. A Portfolio által megkérdezett elemzők egyértelműen arra számítanak, hogy az infláció csökkenése folytatódhatott szeptemberben. Az inflációs adatot holnap reggel 8:30-kor teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal.

Az elemzők előrejelzésének mediánja szerint az infláció szeptemberen 3% lehetett, ami azt jelenti, hogy az infláció több mint három és fél év után ismét elérhette a 3%–os jegybanki célt,

2021 januárjában lehetett utoljára olyan alacsony az infláció, mint idén szeptemberben.

Az infláció az év hátralevő részében is a korábban vártnál alacsonyabban alakulhat, de az őszi hónapokban a bázishatás miatt emelkedhet. A megkérdezett elemzők azt várják, hogy 2024 decemberében 4,5% lesz az éves infláció. Legutóbbi, egy hónappal ezelőtti felmérésünkben az elemzői előrejelzések mediánja 5% volt decemberre, tehát javultak a kilátások a közgazdászok szerint. Az októberi felmérésben nyilatkozó elemzők egyike sem prognosztizált 5% feletti inflációt az előttünk álló hónapokra.

Az elemzők optimizmusa a dezinflációval kapcsolatban örömteli, de fontos megjegyezni, hogy míg a decemberi éves inflációra vonatkozó előrejelzésük múlt hónaphoz képest lefelé módosult, 2025 végére most magasabb inflációt várnak, mint egy hónappal ezelőtt: szeptemberben még 3,5% volt az előrejelzés mediánja, most 3,7%.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban azt is fontos megemlíteni, hogy míg idén az elemzők 3,8%-os éves átlagos inflációt várnak, jövőre ez 3,9% lehet szerintük. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzés 0,2%-ponttal csökkent, míg a 2025-ös változatlan maradt: vagyis az inflációs kilátások javulása az elemzők szerint csak a következő néhány hónapra igaz.

Mi állhatott az infláció csökkenése mögött?

„Szeptemberben a magas bázis miatt továbbra is a jegybanki toleranciasávban maradhat az infláció, várakozásunk szerint 3,0%-kal emelkedhettek az árak éves szinten” – írta lapunknak Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta az MBH Banktól, akik havi bázison stagnálást várnak az árakban. Hozzáteszik, hogy az élelmiszerárak esetében emelkedés látható egyes termékkategóriákban idehaza is, párhuzamosan azzal, hogy a FAO árindexének mind az öt komponense drágult szeptemberben. „Az üzemanyagárak csökkenése folytatódott szeptemberben, emellett a szolgáltatások árindexe esetében az üdülési szezont követően kisebb árcsökkenéssel kalkulálunk szeptemberre” – teszik hozzá.

„Az infláció kedvező alakulásához több tényező hozzájárult: szeptemberben még alacsony világpiaci olajár volt jellemző, aminek nyomán csökkentek az üzemanyagárak is – ez becslésem szerint havi alapon 0,2 százalékponttal húzhatta vissza az inflációt”– nyilatkozta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza. Regős egyébként a júliusi, meglepően magas inflációs adat kapcsán megjegyzi, hogy a kellemes augusztusi meglepetés megerősíti a vélekedést, hogy a júliusi magas adatban valóban egyszeri hatások játszottak szerepet, mint például a kötelező akciózás kivezetése.

A szeptemberi infláció csökkenését támogatja szerinte, hogy kedvezően alakult a külső infláció is: az előzetes adatok alapján az eurózóna inflációja szeptemberben 2,2 százalékról 1,8 százalékra csökkent, havi alapon pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak.

A szeptemberi adatok befolyásolhatta a tranzakciós illeték augusztusi emelése – ennek inflációs hatása azonban kicsi, vélhetően néhány tized százalékpont

– mondta Regős. A szeptemberi inflációt felfelé húzhatta az élelmiszerárak alakulása is: az aszály nyomán sok termékből gyenge lett a termés, azaz a kínálat alacsony lesz.

Varga Zoltán (Equilor) arra figyelmeztet, hogy a szolgáltatások ára tovább emelkedhetett szeptemberben, a hatást azonban ellensúlyozhatta az üzemanyagárak csökkenése, így havi bázison stagnálhattak a fogyasztói árak. Az üzemanyagok inflációra gyakorolt hatását emelte ki Kiss Péter (Amundi) is: „A Covid előtti átlagos szezonalitásra számítunk ebben a hónapban is, lefelé mutató kockázatokkal az üzemanyagárak csökkenése miatt.”

Becsey Zsolt, az Unicredit elemzője szerint alapvetően két tényezőt érdemes kiemelni, ami magyarázza az árak kedvező alakulását. Az egyik az üzemanyagárak markáns csökkenése, a másik bázishatás. „Árnyalja a képet az egyes idénygyümölcsöknél és tejtermékeknél tapasztalt erős átárazás, de feltehetően a többi élelmiszerkörben gyenge maradhatott az árdinamika. A nyári szárazság árfelhajtó hatása mérsékelt lehet előretekintve is, a terményárak csak korrekciós jellegű felfelé mozgást végeztek a közelmúltban” – írta lapunknak.

Becsey szerint továbbra is a maginfláció lehet a leginkább figyelt változó az adatközlésnél, itt sem kell azonban kellemetlen meglepetésre számítani, az éves index akár 5 százalék alatt is maradhatott az Amundi várakozása szerint. Az elemző figyelmeztet, hogy

egy újabb meglepően alacsony inflációs adat újabb löketet adhat a forintgyengülés irányába,

ugyanakkor megerősítheti a jegybankot abban, hogy az októberi kamatdöntésén is a kamatvágás mellett döntsön.

Virovácz Péter, az ING közgazdásza az egy hónappal ezelőtti adatközléshez nagyon hasonló folyamatokat vár most is, szerinte a havi árváltozás 0% körül lehetett. „Ebben a legnagyobb szerepet a járműüzemanyagok árának alakulása játszhatta. Számításaink szerint közel 3,5 százalékos árcsökkenést mérhetett a KSH szeptember folyamán, ami önmagában 0,2 százalékpontot lefarag a havi inflációs mutatóból” – írta válaszában.

Emellett jelentősen mérséklődhettek szerinte az árak az üdülési szolgáltatások esetében is – ahogyan azt már a szezonális áralakulásokból megszokhattuk. Ennek hatására a szolgáltatások inflációs rátája is minimális lehetett havi alapon. „Egyedül talán a háztartási energia és a ruházati cikkek ára emelkedhetett érdemben havi összevetésben, miközben az élelmiszerek és tartós fogyasztási cikkek esetében minimális drágulással számolunk. Mindezen folyamatok hatására alakulhatott ki az átlagosan stagnáló árszínvonal” – magyarázza az elemző.

Virovácz szerint a szolgáltatások adják továbbra is az infláció derékhadát, itt ugyanis még mindig 9,4 százalék lehetett az éves drágulás, miközben a háztartási energia és az egyéb cikkek (beleértve az üzemanyagokat is) fékezhette az éves bázisú inflációt. Az élelmiszereknél a tavalyi évi alacsony bázis miatt némileg erősödhetett ugyan az infláció, de még így is csupán 2,8 százalékosra becsüli azt az ING.

Nem dőlhetünk még hátra

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben tette közzé legfrissebb előrejelzéseit. Ebben a jegybank azt jelezte előre, hogy az infláció idén átlagosan 3,5-3,9% között alakulhat. Jövőre 2,7-3,6%-os inflációt vár a jegybank.

„Amennyiben várakozásainknak megfelelően alakul a szeptemberi adat, úgy az egyben azt is jelenti, hogy még az MNB friss előrejelzésénél is némileg kedvezőbb lesz az inflációs kép” – írta válaszában Virovácz Péter.

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy hátra lehetne dőlni.

A maginfláció továbbra is magas, 4,7 százalékos lehetett szeptemberben, vagyis az inflációs alapfolyamatok továbbra is erősek. Az előttünk levő hónapokban ráadásul emelkedhetnek az inflációs mutatók az év végi átárazások és a bázishatás következtében. A maginfláció 5 százalék fölé is emelkedhet akár – figyelmeztet az elemző.

Szerinte a jövő év elejétől azonban újból fékeződhet az infláció, amennyiben nem érkeznek újabb ársokkok. Az energiaárak mostani felpattanása egyértelműen inflációs kockázatot hordoz a jövőre nézve, ahogyan a várhatóan rendkívül magas béremelési dinamika is. „Éppen ezért úgy gondoljuk – különös tekintettel az elmúlt hetekben kialakult pénzpiaci és devizapiaci instabilitásra -, hogy a jegybank a kedvező inflációs adat ellenére is óvatos marad. Nem várjuk októberben az irányadó ráták további csökkentését, az alapkamat így maradhat 6,50 százalékon” – zárta gondolatait az ING elemzője.

Regős Gábor szerint a magyar infláció kapcsán kérdés a kereslet alakulása: a magasan ragadt árszínvonal akadályozza a kereslet felfutását, így pedig ebből az irányból nem érkezik egyelőre jelentősebb inflációs nyomás, azonban az árak csökkenése sem következik be, amely a magyar kiskereskedelmet ismét versenyképessé tehetné.

A szeptemberi alacsony inflációs értéket azonban érdemes lesz jól megnézni – a következő hónapokban ennél várhatóan magasabb értékeket látunk majd csak, sőt az utolsó 1-2 hónapban ismét a jegybanki célsáv fölé kerülhet a pénzromlás üteme

– véli a Gránit Alapkezelő közgazdásza.

A következő időszak inflációjával kapcsolatban két tényező lehet a bázishatáson kívül leginkább meghatározó: az elmúlt időszakban gyengélkedő forintárfolyam alakulása, illetve a közel-keleti helyzet hatása az olajárakra. Regős szerint ez különösen az év végéhez közeledve lehet fontos, hiszen a cégek az év eleji átárazásoknál e két tényezőt mindenképpen figyelembe veszik.

Az év hátralevő részében emelkedésre számít az Amundi is. Kiss Péter szerint elértük az éves alapon számolt infláció alját szeptemberben, innentől kezdve emelkedés várható, azonban az évet még a jegybanki célsávon belül zárhatjuk decemberben.

Az emelkedő inflációs számok miatt az MNB óvatosabb kamatpolitikát folytathat, különösen 400 feletti forintárfolyamnál

– írta válaszában. Szerinte a jövőbeni kamatdöntések szempontjából két tényező lehet a döntő: az inflációs adatokban látott meglepetések iránya, illetve a forint árfolyamának volatilitása.

Az év végén megemelkedő inflációra figyelmeztetnek az MBH elemzői is. Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta szerint decemberre ismét érdemben 4% feletti éves indexet láthatunk. „Összességében a 3,8%-os éves átlagos inflációs előrejelzésünk mellett jelenleg nagyjából kiegyensúlyozott kockázatokat érzékelünk. A 3%-os jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése csak 2026-ban várható, ugyanakkor jövőre a toleranciasáv felső felében (3-4% között) várható az éves drágulás” – írták.

