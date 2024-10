Videón, ahogy a Milton mamuthurrikán telibe kapja a viharvadászokat

Közeledik az 5-ös erősségű Milton hurrikán Florida partjai felé, erről pedig egy videót is közzétettek a vihart kutatók repülőgépéről.

Az Egyesült Államokban egyre magasabb szintet ér el a pánik a közelgő Milton hurrikán miatt, amely nem sokkal a hatalmas károkat okozó Helene után csap le az ország délkeleti részére. A legnagyobb készültség a floridai Tampában van, mivel várhatóan itt lesz az egyik legsúlyosabb következménye a vihar tombolásának. A vihar miatt Joe Biden amerikai elnök elhalasztja európai utazását, amelyen az ukrajnai háború következő lépéseiről tárgyaltak volna a szövetségeseikkel.

A Milton a várakozások alapján helyi idő szerint szerda este fog lecsapni az amerikai szárazföldre, a hatóságok már napok óta folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot.

Állandó az evakuáció, rengetegen hagyták el lakóhelyeiket, és vonultak biztonságos területre. Az érkező vihar esetében a legnagyobb gondot az jelentette, hogy nagyon gyorsan, mindössze egy nap alatt elérte a legmagasabb, 5-ös szintet. A kutatók igyekeznek minél közelebbi felvételeket készíteni az akár 250 km/h-nál is nagyobb széllökésekkel tomboló Miltonról, ehhez megközelítik a trópusi vihar központját is. Erről tettek közzé egy felvételt most a National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) kutatói.

