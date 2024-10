Zajlik a Portfolio Energy Investment Forum, az év energetikai csúcskonferenciája

Drámai mértékben, közel 40%-kal 62,5 euróra zuhant idén októberig Magyarországon az ipari méretű naperőművek villamosenergia piacon megkereshető átlagos bevétele megawattóránként, ami már csak minimálisan haladja meg egy új naperőmű projekt megtérülési határát - derült ki a Portfolio átfogó elemzéséből. A sokszor negatív, vagy nulla közeli áramárak súlyos feszültséghez vezettek a kötelező áramátvételi rendszerben is, amely miatt információim alapján szabályozói beavatkozás jöhet. A kritikus helyzet mélyebb okait és lehetséges következményeit friss adatok és ritkán látható ábrák segítségével mutatom be. A témáról hangsúlyosan szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Invesment Forum konferenciáján is, amelyre még nem késő itt regisztrálni.