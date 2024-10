Milliókkal végző halálos járvány miatt kezdene vakcinakampányba a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése szerint a jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinák évente akár 543 ezer antimikrobiális rezisztenciához (AMR) kapcsolódó halálesetet is megelőzhetnek. Az AMR, amikor a baktériumok, vírusok, gombák és paraziták nem reagálnak a gyógyszerekre, a globális egészségügy egyik legnagyobb fenyegetése, ami világszerte közel öt millió halálesetet okoz, különösen a gyermekek, az idősek és a délkelet-ázsiai, afrikai országok lakói körében. A WHO ezért új oltási kampányok elindítását szorgalmazza, az EU pedig támogatja a kötelező vakcinázások kiterjesztését – írja az Euractiv