A rendőrség talált egy táskát "egyértelműen nem egy táska tele drogokkal" felirattal, de mégis tele volt drogokkal

Az Egyesült Államokban a rendőrség kábítószert talált egy olyan táskában, amelyre az volt nyomtatva, hogy

egyértelműen nem egy táska tele drogokkal.

A jelentések szerint több mint 10 gramm fentanilt és metamfetamint találtak a vicces táskában. Az esetről az X-en posztoló portlandi rendőrségi iroda közölte, hogy mérleget, készpénzt és egy töltött fegyvert is találtak a megállított autóban.

Last night pro-active police work from East Precinct night shift officers resulted in the location of a stolen vehicle in the area of SE 162/Division. There was a bag full of drugs, scales, money, loaded firearm. Driver and passenger taken into custody - multiple charges pending. pic.twitter.com/UpvzZtMQXi