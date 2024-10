A munka és a magánélet egyensúlya? Sok cégvezető szemében csupán üres lózung

Ikonikus cégvezetők szerint a munka és a magánélet egyensúlya nem megteremthető abban a formában, ahogy arra manapság sok vállalatnál törekszenek. Úgy vélik, a siker kulcsa a bejárás, sőt, van olyan cégvezér, aki a napi 12 órás műszakokban hisz.

Az elmúlt években vezérigazgatók és üzleti vezetők tízezrei osztották meg gondolataikat a munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatban. Konferenciák, szakmai workshopok, vezetői tréningek, belső stratégiaalkotási megbeszélések tömkelege szólt róla. A nők munkahelyi egyenjogúsága és a környezetvédelmi kérdések után a vállalati felelősségvállalási (CSR) projektek kiemelten népszerű témájává vált. Sok multinacionális cégnél belső csapatok, PR-osok, HR-esek kezdtek foglalkozni vele. Rövid, majd egyre hosszabb távú kezdeményezések indultak, belső kommunikációs kampányok futottak és futnak jelenleg is e tárgykörben.

Míg azonban egyes vezetők szerint rendkívül fontos a munka-magánélet egyensúlyának kialakítása és megőrzése, más vezérigazgatók kifejezetten gyűlölik a kifejezést, sőt, hazugságnak, álproblémának nevezik.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója már 2018-ban rámutatott: egyensúly helyett harmóniára kell törekedni a munka és a magánélet összeegyeztetésében. Ha valaki boldognak érzi magát otthon, akkor az energiát ad és produktívabbá teszi a munkahelyén is, és ez fordítva is igaz. A munkát és a magánéletet nem mint egymást gyengítő, hanem mint egymást erősítő területeket kell elképzelnünk.

Arianna Huffington, a Thrive Global és a HuffPost alapítója szerint sem szabad a hatékonyságot, a termelékenységet és a pihenést két ellentétes erőnek tekinteni. Ha ugyanis életünk egyik területén előrelépést érünk el, akkor a másikon is ez fog történni. Az Oxfordi Egyetem 2019-es kutatása szerint a boldog alkalmazottak 13%-kal termelékenyebbek azokhoz képest, akik nem boldogok. A munkavállalóknak jobban kellene összpontosítaniuk arra, hogy a munkát és a magánéletet komplex rendszerként kezeljék, hiszen „egész önmagunkat visszük be a munkába”.

Huffington szerint azonban a magánéletnek mindig az első helyen kell állnia. Bár a munka nyilvánvalóan fontos, mert célt és értelmet adhat az életünknek, nem szabad, hogy túl nagy szeletet hasítson ki, netán teljesen háttérbe szorítsa a privát szféránkat.

Hazugság, lemaradás, vesztett csaták

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója egy, a Stanford Egyetemen tartott előadásában élesen kritizálta a Google távmunka-politikáját és a vállalat munka-magánélet egyensúlyára való törekvését, mondván, ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a tech óriás lemaradt az olyan AI-startupok mögött, mint az OpenAI.

A Google úgy döntött, hogy a munka és a magánélet egyensúlya, a korai hazatérés és a home office fontosabb, mint a győzelem. A startupok azért működnek, mert ott az emberek pokolian sokat dolgoznak

– mondta a Google volt vezetője azon a felvételen, amelyet néhány hónappal elhangzása után tettek közzé az interneten. Hozzátette: aki ma sikeres vállalkozást akar felépíteni, az nem fogja hagyni, hogy az emberei otthonról dolgozzanak, és csak heti egy napon jöjjenek be az irodába. Miután megjegyzései komoly negatív visszhangokat keltettek, Schmidt visszavonta szavait.

Thasunda Brown Duckett, a magán pénzügyi nyugdíjszolgáltatást nyújtó Teachers Insurance and Annuity Association of America – College Retirement Equities Fund (TIAA) amerikai cég vezérigazgatója, a Nike igazgatótanácsának tagja 2023-ban egyenesen úgy fogalmazott:

A munka és a magánélet egyensúlya hazugság.

Korábban ő maga is bűntudattal küzdött, és megpróbált valóban egyensúlyt teremteni igencsak megterhelő vezetői feladatai és az anyaság között. Most azonban az életét már egy portfóliónak tekinti, amelyben különböző szerepekben – anyaként, feleségként és üzleti vezetőként – is helyt kell állnia, ám egyszerre csak egyben. Bár fizikailag nem mindig lehet a gyermekeivel, azt mondja, arra törekszik, hogy amikor viszont velük van, teljes mértékben rájuk tudjon figyelni.

Erkölcstelen távmunka?

A köztudottan munkamániás Elon Musk elvárja, hogy beosztottai is azok legyenek. 2022-ben, közvetlenül azután, hogy tulajdonába került az X, a korábbi Twitter, egy e-mailt küldött ki az alkalmazottaknak, amelyben közölte: vagy a munkának szentelik az életüket, vagy hagyják ott a céget. Állítólag heti 84 órát dolgoztatta az X alkalmazottait.

Szerinte a munka és a magánélet egyensúlyát javító távmunka lehetősége egyenesen erkölcsileg helytelen.

A Tesla-vezér saját bevallása szerint heti 120 órát dolgozik, ami több mint 17 óra munkanaponként. Életritmusa persze minden, csak nem családbarát. Első felesége, Justine elmesélte, hogy bár a kaliforniai Bel Airben egy több ezer négyzetméteres, Csendes-óceánra néző luxusvillában éltek, és öt alkalmazott szolgálta ki őket, férje még otthon is csak a munkával foglalkozott. Hiába jártak rendszeresen össze az amerikai társadalmi élet krémjével – színészekkel, sportolókkal, politikusokkal –, Elon gondolatai szinte mindig máshol jártak. „Gyakran mondtam neki, hogy a felesége vagyok, nem az alkalmazottja, mire azt válaszolta, hogy ha az alkalmazottja lennék, már kirúgott volna” – mesélte, amikor a válás után kipakolt kapcsolatukról a Marie Claire-nek.

Walter Isaacson Muskról szóló életrajza szerint a milliárdos ahogy a kezdetekkor, úgy ma is gyakran alszik bent a Teslánál vagy éppen a Twitternél, hogy minél később fejezhesse be a munkát, és minél előbb kezdhessen másnap.

Az ötlet, hogy fő tevékenységként egy strandon feküdjek, a legrosszabb, amit el tudok képzelni. Rettenetesen hangzik. Becsavarodnék. Ehhez az kellene, hogy keményen bedrogozzanak. Én a nagyvolumenű dolgokat szeretem

– állítja magáról Musk.

Kína egyik leggazdagabb embere, az Alibaba társalapítója, Jack Ma is kiállt a rengeteg ember által kritizált 996-os munkarend mellett. Ebben a modellben a munkavállalók a hét 6 napján reggel 9-től este 9-ig dolgoznak, vagyis hetente 72 órát.

Jack Ma szerint a 996-os kultúra hatalmas áldás. Mikor dolgozna az ember ennyit és így, ha nem fiatal korában? „Ha találsz egy olyan munkát, amit szeretsz, a 996-os probléma nem létezik. Ha pedig nem szereted szenvedélyesen, amit csinálsz, akkor minden munkában töltött perc kínszenvedés” – véli. A kínai kormány 2021-ben betiltotta a rendkívül megterhelő 996-os munkarendet, bár a gyanú szerint továbbra is elvárás sok kínai vállalatnál.

Persze a skála másik végére is akad példa: Yu Donglai, a Pang Dong Lai kiskereskedelmi lánc alapítója és elnöke például olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek célja az alkalmazottak munka és magánélet közötti egyensúlyának javítása egy meglehetősen extrém intézkedéssel. A vállalkozó elképzelése szerint ugyanis mivel a boldog munkavállaló a kulcs a sikeres üzletvitelhez, aki boldogtalan, az plusz szabadságot vehet ki, akár 10 napot is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images