Lejár a fontos határidő, mindenkit figyelmeztet a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatást küldött ki azoknak az adózóknak, akik potenciálisan érintettek lehetnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésében. Az értesítés alapját az online számla- és pénztárgépadatok, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé továbbított információk képezik – számolt be a 24.hu

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség több területet is érint. Ide tartozik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített alkoholmentes italok értékesítése, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, valamint bizonyos esetekben a "hop on hop off" típusú városnéző buszos szolgáltatások.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke a szolgáltatás áfa nélküli ellenértékének 4 százaléka.

Az adóhatóság közleménye szerint a hozzájárulás bevallására 2024. október 21-ig van lehetőség. Ezt a 24TFEJLH-nyomtatványon kell megtenni, amely elérhető mind az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), mind az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK). A NAV felhívja a figyelmet, hogy a nyomtatvány kitöltési útmutatója hasznos segítséget nyújt a bevallás elkészítéséhez.

A NAV nyomatékosan figyelmeztet:

A bevallást és a befizetést sem érdemes halogatni: a mulasztók bírságra, a késők pedig késedelmi pótlékra számíthatnak.

Az adóhatóság revizorai fokozott figyelmet fordítanak a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére – írják. A helyszíni ellenőrzések során nemcsak a számla- és nyugtaadási kötelezettséget, valamint az online pénztárgépek használatát vizsgálják, hanem kiemelt figyelmet fordítanak a hozzájárulás megfelelő kezelésére is.

