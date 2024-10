Egyre több a kérdés a hazai fizetésekről

Egyelőre csak annyi biztos, hogy a kormány konzultációt hirdet a bérekről. Azt azonban nem tudni, hogy pontosan milyen béremelési ütem valósulhatna meg a következő években. Mostanra az is képlékennyé vált, ami az egyik sarokpont volt, miszerint a minimálbér néhány év alatt felzárkózzon a garantált bérminimumhoz. Ebben az esetben ugyanis a szakmunkások bére jóval kisebb ütemben nőne a következő években.

Nagyon úgy tűnik, hogy a korábbi tervekkel ellentétben egyelőre nem olvad össze a minimálbér és a garantált bérminimum. Mindeddig úgy tűnt, hogy a minimálbér ütemes növelésével 3 év alatt felzárkózik a szakmai bérminimumhoz, ám könnyen lehet, hogy ez még várat magára. Bár idén kifejezetten hamar elkezdődött az egyeztetés a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keretein belül, a tárgyalások ehhez képest nagyon lassan haladnak. Egyelőre ráadásul csak annyi biztos, hogy több témában gazdasági konzultációt indít a kormány. Ezt jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tegnap. A kérdéseket egyelőre nem közölték, csak azt, hogy téma lesz a hazai bérek emelése is.

2021-ben a bérekről egyszer már volt kérdés a Nemzeti Konzultációk történetében, akkor a minimálbér számszerűen is szerepelt benne. A kérdés ez volt pontosan: „Vannak, akik azt mondják, Magyarország megerősítését a minimálbér megemelésével kell kezdeni. A minimálbért 200 ezer forintra kell emelni, mert ez is biztosítja, hogy a gazdasági növekedésből ne csak a vállalatok, hanem a magyar emberek is részesüljenek. Mások szerint erre nincs szükség.” Most, az utóbbi hetek kormányzati nyilatkozataiban az 1000 eurós minimálbér és a bruttó 1 millió forintos átlagfizetés is szerepelt többször, mint néhány éven belül elérhető cél.

"Még 2021 nyarán a Nemzeti Konzultációban fogalmazódott meg a bruttó 200 ezer forintos minimálbér. Akkor legalább le tudtunk ülni tárgyalni. Tudtuk, hogy ezt a minimálbérszintet kell valahogy kigazdálkodnunk a következő évre, és meg tudtunk állapodni" - közölte Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a Portfolio megkeresésére. "Most azonban minden héten más nyilatkozatokat olvasunk a lehetséges kormányzati bértervekről, és a sajtón keresztül kapunk üzeneteket, ami nem szerencsés" - mondta.

"A bérekről szóló rendeletben egyébként október 15-e a végső határidő, amikor el kellene kezdeni a tárgyalásokat, de 1 hónapja nem ültünk össze. Jó lenne a béremelési modellek mellett azt is megtudni, hogy milyen GDP-növekedéssel, inflációval és euró-forint árfolyammal számol a kormány. Ha ezeket az adatokat ismerjük, akkor tudjuk megmondani, hogy milyen béremelkedés kitermelhető a hazai cégek számára” – fogalmazott Perlusz. Kiemelte, ha viszont lekerült a tervek közül a minimálbér és a garantált bérminimum összevezetése, akkor az egy teljesen más gazdasági pályát jelent a vállalatok számára is.

A Mandiner értesülése szerint nemhogy 2027-ben, de még 2030-ban sem fog összeérni a minimálbér és a garantált bérminimum. A minimálbér évente 12%-kal, míg a bérminimum 10%-kal növekedhet a kormány tervei szerint. Ahhoz, hogy összeérjenek, a bérminimumnak sokkal kisebb mértékben kellene nőnie.

"A nyilatkozatokból 10-15 százalékos minimálbéremelési terveket hallani, de ekkora mértékű garantált bérminimum-emelést, főleg a kis- és középvállalkozói szektor, jelentős állami támogatás nélkül nem tud kitermelni, hiszen idén is mindössze 1,5 százalékos gazdasági növekedés várható. A cégek termelékenysége nem javul ilyen mértékben” – emelte ki Perlusz László.

Lehet feszíteni a húrt, csak ne pattanjon el! Lehet a túlnyomásos gazdaság útján haladni, de akkor a kis- és középvállalkozások számára bérfelzárkóztatási támogatásra van szükség és az adóterhek mérséklésére

- hangoztatta.

"A tárgyalások korábbi szakaszaiban nem jelezte a kormány, hogy letett volna a bérreformról, de a legújabb törvénymódosítási tervekben azt látjuk, hogy nem várható érdemi változás a bértárgyalások törvényi kereteiben. Ez viszont teljesen más bérdinamikát kíván meg, főleg ha több évre szeretnénk megállapodni" – reagált megkeresésünkre Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. "Ha 2027. január 1-re szeretnénk elérni a rendszeres bruttó 800 ezer forintos átlagbért, akkor ez addigra bruttó 400 ezer forintos minimálbért jelent" - fogalmazott. Arra a felvetésünkre, hogy ebben az esetben mennyivel nőhetne a bérminimum, kiemelte: nem szeretnék a garantált bérminimum emelésre számot mondani, mert ez nyilván attól is függ, hogy a következő 3 évre milyen minimálbéremelési ütemben állapodunk meg. Erről pedig csak a kormányi jövő évi gazdasági várakozásainak ismeretében tudunk nyilatkozni. Továbbra is várjuk a kormány számait, mert a független gazdaságkutató cégekét és a Magyar Nemzeti Bankét már ismerjük, és azok jóval konzervatívabbak, mint a kormány nyilatkozata - utalt a 3-6%-os kormányzati növekedési célokra a szakszervezeti vezető.

Az, hogy nem egyesül pár év alatt a minimálbér és a garantált bérminimum, egy teljesen más bérdinamikát feltételez

- nyilatkozott a Portfolio megkeresésére Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. "Sokkal fontosabb azonban, hogy milyen gazdasági kilátásokkal tervezhetnek a cégek. Legutóbb azt hallottuk a kormányzat részéről, hogy megvárják a harmadik negyedévi adatokat. Ez október 15. és 20. között lesz meg, és utána közlik a saját jövő évi várakozásaikat" - fogalmazott.

"Elég régóta, nagyjából 1 éve szóba került azzal, hogy a garantált bérminimummal valamit kezdeni kell. Azzal, hogy sem a két bértétel összeérését, sem pedig az ágazati szakmai bérek tárgyalási rendszerének kialakítását nem támogatja a kormány, nehezen várható, hogy pár éven belül eléri majd az 1000 eurót a minimálbér" - vélekedett Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Emlékeztetett, hogy mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal támogatná azt, ha a minimálbér a következő 3 évben 12%-kal nőne, miközben a bérminimum ennél jóval lassabb ütemben nőne, hogy 2027-2028-ban összeérjen a két bértétel.

