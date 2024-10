Elmondták a tőzsde nagyágyúi, hogy mire van szükség a magyar gazdaságpolitikában

A legnagyobb magyar tőzsdei vállalatok vezetői beszélgettek a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum 2024 konferencián, ahol többek között arról volt szó, hogy a cégvezérek hogyan ítélik meg a hazai működési környezetet. Javaslatot fogalmaztak meg a magyar gazdaságpolitika számára is, illetve a legjobb nemzetközi gyakorlatok is szóba kerültek, végül a részvényárfolyamokra is kitértek a vezetők.