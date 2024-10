Közel egy éve nem volt ennyi short pozíció a kétéves amerikai kötvényekben

Az amerikai kétéves államkötvények piacán jelentősen megnőtt a spekulánsok által felvett rövid pozíciók száma, ami a befektetők növekvő pesszimizmusára utal. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) legfrissebb adatai szerint a nettó short fogadások mértéke október közepére elérte az elmúlt tíz hónap legmagasabb szintjét.

A CFTC pénteken közzétett jelentése alapján az október 15-ével záruló héten a spekulánsok nettó rövid pozíciói 1 342 260 kontraktusra emelkedtek a kétéves kincstárjegy határidős piacán. Ez jelentős növekedést jelent az előző heti 1 225 036 kontraktushoz képest.

A Commitments of Traders néven ismert heti jelentés részletes képet ad a határidős piacok szereplőinek pozícióiról. A legtöbb közölt adat azt mutatják, hogy a befektetők

december óta nem fogadtak ilyen mértékben az amerikai kétéves állampapírok árfolyamának csökkenésére.

A rövid pozíciók ilyen mértékű felhalmozódása általában arra utal, hogy a piaci szereplők a hozamok emelkedésére, vagyis az kötvényárfolyamok csökkenésére számítanak. Ez összefüggésben lehet a Federal Reserve kamatemelési ciklusával és az inflációs várakozásokkal kapcsolatos piaci spekulációkkal.

A kétéves kincstárjegyek különösen érzékenyen reagálnak a monetáris politika változásaira, így a rövid pozíciók növekedése jelezheti, hogy a befektetők további kamatemeléseket vagy tartósan magas kamatszintet várnak az amerikai jegybank részéről.

Ma is kaptunk egy jelzést a Fedtől, hogy a jegybank nem fog sietni a kamatcsökkentésekből. Az amerikai gazdasággal kapcsolatos összkép vegyes, ám a piac most úgy vélekedik, hogy a szeptemberi 50 bázispontos kamatcsökkentés után a jegybank most lassan és megfontoltan fog kamatot csökkenteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio