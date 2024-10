Nagy ötlet: a végtelenségig kell emelni a benzin árát, és akkor mindenki elektromos autót akar majd venni

Portfolio 2024. október 22. 19:52

Jóval kevesebb elektromos autót adnak el Európa-szerte, mint amire korábban akár maguk az autógyártók számítottak, vannak is bőven ötletek arra, hogy hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy elektromos autót vegyenek, egy autóipari vezető most azt dobta be, hogy minden évben nagyot kellene emelni a benzin árán.