Vadonatúj magyar adócsökkentést lengettek be

A gazdaság fokozott bővülésének köszönhetően a költségvetés helyzete a következő években tovább fog javulni. Ez a folyamat megnyitja a lehetőségét annak, hogy a munkaadói adóterhek a következő években tovább csökkenjenek, ezáltal az adóék is alacsonyabb szintre csökkenhessen - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium kedd délután megjelent közleményében, mely arról tájékoztat, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a mai napon egyeztetett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) tagjaival.

Ez az első alkalom, amikor a kormány elég konkrét utalást tesz arra, hogy az általa elvárt magasabb béremelésért cserébe a munkáltatók járulék-, vagy adócsökkentésben részesülhetnek. Emlékezetes, a 2016-ban megkötött 6 éves bérmegállapodásnak volt ilyen eleme (2017 januárjától a cégek több könnyítést is kaptak, akkor lett egységesen 9% a társasági adókulcs mértéke, és akkortól valósult meg a szocho-csökkentés első lépése 27%-ról 22%-ra, majd ezt követően szinte minden évben csökkent pár százalékpontot).

A közlemény pontosan így fogalmaz: a gazdaság fokozott bővülésének köszönhetően a költségvetés helyzete a következő években tovább fog javulni.

Ez a folyamat megnyitja a lehetőségét annak, hogy a munkaadói adóterhek a következő években tovább csökkenjenek, ezáltal az adóék is alacsonyabb szintre csökkenhessen.

Az NGM kiemelte: a találkozón a tárcavezető ismertette a kormány 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akciótervét, amely hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság 2025-ben 3-6 százalék közötti növekedést érhessen el.

Erről beszélt részletesen a Portfolio gazdasági csúcstalálkozóján is Nagy Márton, és a határozat meg is jelent tegnap este a közlönyben.

Nagy Márton a VKF tagjaival történt találkozón leszögezte, hogy figyelembe véve a gazdaság és a vállalkozások teljesítőképességét,

a gyors bérkonvergenciának a dinamikus gazdasági növekedésen és vállalati hatékonyság és termelékenység javuláson kell alapulnia.

Hozzátette: 2025-ben a magyar gazdaság 3-4 százalékkal bővülhet, 2026-ban pedig áttérhetünk a 4- 5 százalékos GDP növekedési sávba.

Hónapok óta zajlanak a tárgyalások a jövő évi és a következő évek béremeléséről, a kormány és az érdekegyeztető felek között. A munkaadói oldal korábban már jelezte, hogy átgondolt bérmegállapodás szükséges, és már akkor is azt mondták, hogy szükséges a munkaadók tehercsökkentése, például az élőmunkát terhelő adók további mérséklése. A mostani NGM-közlemény az első jele annak, hogy a kormány nyitott az adócsökkentésre. Egyelőre a mostani adócsökkentés-belengetés hatását nem lehet megítélni, mert fontos lenne ehhez látni a részletkérdéseket: 1) mikortól lenne effektív a tehercsökkenés 2) mely munkáltatói terheket érintené 3) milyen mértékben. Nem lennénk meglepve, ha a 2026-os parlamenti választás miatt egyébként is nyomás alatt lévő gazdaságpolitika idejekorán effektívvé tenné ezt az adócsökkentést, ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kormány tovább növeli majd a költségvetésben egyébként is jelen lévő feszültségeket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert