Nem hiszed el mekkora a kamat Oroszországban

A további inflációs nyomás elkerülése érdekében 21%-ra emelte az alapkamatot az orosz jegybank. Jelenleg az infláció 10% körüli, így az orosz reálkamat már 10%-nál is magasabb. A jegybank a további kamatemelés lehetőségét sem zárta ki.

A mai nap az orosz jegybank 19%-ról 21%-ra emelte az alapkamatot. A döntés indoklását teljes egészében közöljük. A kiemelések tőlünk származnak:

A döntés indoklása szerint az infláció lényegesen meghaladta a bank júliusi előrejelzését, és az inflációs várakozások tovább növekednek. A belföldi kereslet növekedése jelentősen meghaladja a javak és szolgáltatások kínálatának bővítési lehetőségeit. A 2024-es további költségvetési kiadások és a szövetségi költségvetési hiány bővülése inflációs hatással bír.

További szigorításra van szükség a monetáris politika terén ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a célhoz és az inflációs várakozások csökkenjenek.

Az Orosz Központi Bank nem zárja ki az irányadó kamatláb további emelését a következő ülésén. Az előrejelzések szerint, figyelembe véve a jelenlegi monetáris politikai kilátásokat, az éves infláció 2025-re 4,5–5,0%-ra, 2026-ra pedig 4,0%-ra csökken, és ezt követően ezen a célértéken stabilizálódik.

Még mindig túl magas az infláció

Szeptemberben a szezonálisan kiigazított áremelkedés évesített üteme 9,8%-ra nőtt az augusztusi 7,5%-ról, míg a maginfláció hasonló mutatója 9,1%-ra emelkedett az augusztusi 7,7%-ról. Az inflációs nyomás, beleértve az alapvető nyomásokat is, közel állt az év eleje óta tapasztalt maximális értékekhez. Az október 21-i becslés szerint az éves infláció 8,4% volt, és az év végére várhatóan 8,0–8,5% között lesz.

Az inflációs várakozások jelentősen növekedtek.

Októberben a háztartások és vállalatok inflációs várakozásai az év eleje óta a legmagasabb szintre értek, főként a jelenlegi magas inflációra adott reakcióként. Az elemzők rövid távú inflációs várakozásai és a pénzügyi piaci eszközök alapján számított hosszú távú várakozások szintén növekedtek. A magas inflációs várakozások fokozzák az alapvető inflációs nyomás tehetetlenségét.

Romlanak a növekedési kilátások

AZ OROSZ GAZDASÁG TOVÁBB NÖVEKSZIK, DE LASSABB ÜTEMBEN, MINT 2024 ELSŐ FELÉBEN.

Ez a lassulás elsősorban a kínálati oldali korlátok növekedésének tudható be, beleértve a rendelkezésre álló termelési kapacitások és munkaerőforrások csökkenését. A belföldi keresletet a háztartások és vállalatok jövedelmének, valamint a hitelezésnek a növekedése, továbbá a fokozott költségvetési kiadások támogatják. Az orosz gazdaság egyensúlyi növekedési pályától való felfelé való eltérése továbbra is jelentős, amit a magas jelenlegi inflációs nyomás is mutat.

A munkaerőpiac továbbra is feszes. A munkanélküliség továbbra is rekord alacsony szinten van. A munkaerőhiány számos ágazatban növekszik. A bérek emelkedése továbbra is meghaladja a munkatermelékenység növekedését.

Marad a szigorú monetáris politika

A monetáris feltételek tovább szigorodnak. Szeptember közepe óta a pénz- és adósságpiaci kamatlábak, valamint a hitel- és betéti kamatlábak emelkedtek. Az államkötvények hozamgörbéje minden lejáratnál felfelé tolódott. Az inflációs várakozások növekedése azonban korlátozza a monetáris feltételek tényleges szigorodását.

A magas piaci kamatlábak támogatják a háztartások megtakarítási hajlandóságát. Az általános célú támogatott jelzáloghitelprogram megszűnése 2024. július 1-jétől, a kamatlábak emelkedése, valamint a makroprudenciális politika szigorítása a lakossági hitelezés lehűléséhez vezetett. Ezzel szemben a vállalati hitelezés növekedése továbbra is magas, különösen a piaci kamatlábakra kevésbé érzékeny tranzakciók miatt. Ennek eredményeként a gazdaságba irányuló összhitelezés továbbra is magas ütemben növekszik. Az Orosz Központi Bank döntése felgyorsítja azokat a monetáris feltételek kialakulását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hitelezés kiegyensúlyozott növekedési pályára álljon.

Középtávon az inflációs kockázatok továbbra is jelentősen felfelé mutatnak.

A fő kockázatok a tartósan magas inflációs várakozásokhoz, az orosz gazdaság egyensúlyi növekedési pályától való felfelé való eltéréséhez, valamint a külkereskedelmi feltételek romlásához kapcsolódnak.

