Motivált csapat, sikeres cég? A munkahelyi elismerés fontossága

Az elismerés hiánya a harmadik leggyakoribb ok, amiért az emberek felmondanak a munkahelyükön, mégsem helyezünk rá kellő hangsúlyt. Cikkünkben a pszichológia szemüvegén keresztül a következő kérdésekre keressük a választ: Miért vágyunk az elismerésre? Miért fontos, hogy a munkáltató és a felettesek elismerjék az alkalmazottak munkáját? Milyen lehetőségeink vannak az elismerés gyakorlására?

Miért vágyunk az elismerésre?

A munkavállalók 83,6 százaléka gondolja úgy, hogy az elismerés fontos szerepet játszik abban, hogy munkavégzésében motivált tudjon maradni. Ennek ellenére közel minden második személy arról nyilatkozik, hogy nem érzi eléggé megbecsültnek magát a munkahelyén, a túl kevés visszajelzés és elismerés okán. Egy brit kutatás eredményei szerint pedig a munkavállalók 78 százaléka nyilatkozta, hogy precízebben végezné a munkáját, ha több elismerést kapna.

Az elismerés és az értékeltség érzése az egyik alapvető emberi szükségletünk már születésünktől kezdve.

Emlékezhetünk rá, milyen büszkék voltunk gyerekkorunkban minden alkalommal, amikor valami új dolgot tanultunk vagy készítettünk, és megmutathattuk a szüleinknek.

Mindannyiunknak szüksége van az elismerésre életünk minden korszakában. Az agyunk ugyanis alapvetően úgy működik, hogy az elismerés vezérel bennünket. A külső megerősítés dopamintermelést idéz elő, a dopamin pedig köztudottan az agy egyik jutalmazásért felelős hormonja. Jól érezhetjük ugyanis magunkat, ha sikerül túljutnunk egy irathalmon, vagy sikerül lezárnunk egy projektet, a sikert azonban a külső megerősítés koronázza meg.

Noha minden életszakaszban fontos az elismerés, kiemelten igaz ez a fiatal felnőtt korosztályra, pályakezdőként ugyanis alapvetően kevesebb tapasztalattal rendelkezünk, ezért általánosságban nagyobb a bizonytalanságunk a munkánk minősége kapcsán. A rendszeres, támogató visszajelzésekkel azonban a munkáltató segítheti a fejlődésünket, és növelheti az elköteleződésünket.

Miért fontos, hogy vezetőként elismerjük az alkalmazottakat?

Amikor a munkavállalók jutalmazásáról esik szó, a munkáltatók elsősorban az anyagi juttatásokat helyezik előtérbe, a kutatási eredmények azonban azt mutatják, hogy bár a pénzügyi jutalmak pozitívan erősítik a teljesítménynövelő magatartást, és bizonyos mértékig kielégítik a dolgozókat, az elkötelezett munkavállalók számára legalább ennyire fontos az elismerés is ahhoz, hogy motiváltnak és megbecsültnek érezzék magukat, és elkötelezettek maradjanak.

Ráadásul az anyagi juttatások kapcsán nehéz igazságos rendszert kialakítani, ami hosszú távon nézeteltérésekhez és belső feszültséghez vezethet.

Az elismerés célja, hogy a munkavállalók tudják és megértsék: munkájukat értékelik és megbecsülik. Ez pedig erősíti az összetartozás érzését, javítja a morált, fokozza a lojalitást, és növeli a munkavállalók megtartásának arányát a szervezetben. És míg az anyagi jutalmaknak általában gátat szab a kijelölt keretösszeg, addig néhány biztató szó nem kerül semmibe, haszna viszont magas.

Az elismerés lehetséges típusai

Munkatársak közötti elismerés : A munkatársak egymás közötti elismerése döntő szerepet játszik a támogató és összetartó környezet kialakításában. Nincs rosszabb, mint olyan emberekkel dolgozni, akik nem látják a munkánk célját és értékét, és ezért nem ismerik el azt. Ha azonban a kollégák kiemelik egymás erőfeszítéseit és sikereit, az elősegíti az elismerés és a közösség kultúrájának kialakítását. Ez a kölcsönös elismerés kielégíti az összetartozás és az értékeltség érzése iránti eredendő emberi igényt. A társaktól kapott elismerés növeli az önbecsülést, és megerősíti bennünk az érzést, hogy a csapat szerves részei vagyunk.

: A munkatársak egymás közötti elismerése döntő szerepet játszik a támogató és összetartó környezet kialakításában. Nincs rosszabb, mint olyan emberekkel dolgozni, akik nem látják a munkánk célját és értékét, és ezért nem ismerik el azt. Ha azonban a kollégák kiemelik egymás erőfeszítéseit és sikereit, az elősegíti az elismerés és a közösség kultúrájának kialakítását. Ez a kölcsönös elismerés kielégíti az összetartozás és az értékeltség érzése iránti eredendő emberi igényt. A társaktól kapott elismerés növeli az önbecsülést, és megerősíti bennünk az érzést, hogy a csapat szerves részei vagyunk. Vezető-munkavállaló közötti elismerés : A közvetlen vezetők elismerése kiemelkedő fontosságú a támogató és motiváló munkakörnyezet kialakításában. Amikor a vezetők elismerik beosztottjaik erőfeszítéseit és eredményeit, alapvető visszajelzést adnak, amely megerősíti a pozitív viselkedést. Az ilyen elismerés sokat jelent a csapattagok számára, mivel megerősíti, hogy kemény munkájukat észreveszik és egyénileg is értékelik. A munkavállalók 40 százaléka véli úgy, hogy a vezetők és a munkavállalók közötti elismerés gyakorolja a legnagyobb hatást arra, hogy hogyan érzik magukat a munkahelyükön. Ráadásul, amikor a közvetlen felettesek pozitív visszajelzést adnak, az a személyes kapcsolat és az elismerés érzését kelti, ami javítja a vezető-munkavállalói kapcsolatot.

: A közvetlen vezetők elismerése kiemelkedő fontosságú a támogató és motiváló munkakörnyezet kialakításában. Amikor a vezetők elismerik beosztottjaik erőfeszítéseit és eredményeit, alapvető visszajelzést adnak, amely megerősíti a pozitív viselkedést. A munkavállalók 40 százaléka véli úgy, hogy a vezetők és a munkavállalók közötti elismerés gyakorolja a legnagyobb hatást arra, hogy hogyan érzik magukat a munkahelyükön. Ráadásul, amikor a közvetlen felettesek pozitív visszajelzést adnak, az a személyes kapcsolat és az elismerés érzését kelti, ami javítja a vezető-munkavállalói kapcsolatot. Vállalat-munkavállaló közötti elismerés: Minden munkaerő a szervezet gerincét alkotja, már önmagában ez is indokolja a munkavállalók elismerését egy vállalkozás számára. Míg a vezetőktől és a kollégáktól kapott elismerés kulcsfontosságú, ugyanilyen lényeges, hogy a munkát és az erőfeszítéseket maga a vállalat is elismerje. Ezért olyan elismerési kultúrát kell kialakítanunk, amely kiemeli a kollektív eredményeket és az egyéni hozzájárulásokat. Ha egy cég ilyen vállalati szintű elismerést mutat a munkatársainak, az bizonyítja számukra, hogy erőfeszítéseiket észreveszik, és munkájuk szerves részét képezi a vállalkozás sikerének. Azzal, hogy az elismerést a vállalat alapértékeinek részévé tesszük, megerősítjük az érték és a tisztelet kultúráját, ami általában hosszú távú munkavállalói elkötelezettséghez és szervezeti növekedéshez vezet.

Milyen esetben érdemes elismerést tanúsítani?

Ismerjük el a kívánt magatartást : Az alkalmazottak elismerése a pozitív visszajelzés egyik legtisztább és legerősebb formája. Remek módja annak is, hogy megerősítsük és bátorítsuk azokat a cselekedeteket, amelyek szeretnénk, ha újra megismétlődnének.

: Az alkalmazottak elismerése a pozitív visszajelzés egyik legtisztább és legerősebb formája. Remek módja annak is, hogy megerősítsük és bátorítsuk azokat a cselekedeteket, amelyek szeretnénk, ha újra megismétlődnének. A vállalati értékeket tükröző viselkedés elismerése : A szervezet értékeit egyértelműen megtestesítő viselkedés elismerése megmutatja az alkalmazottnak, hogy mit jelent a vállalat legfontosabb eszméinek gyakorlása. Amikor olyan viselkedést látunk, amely szorosan illeszkedik ezekhez az értékekhez, hívjuk fel rá a figyelmet.

: A szervezet értékeit egyértelműen megtestesítő viselkedés elismerése megmutatja az alkalmazottnak, hogy mit jelent a vállalat legfontosabb eszméinek gyakorlása. Amikor olyan viselkedést látunk, amely szorosan illeszkedik ezekhez az értékekhez, hívjuk fel rá a figyelmet. A kötelességen felüli munka elismerése : A diszkrecionális erőfeszítés az a folyamat, amelynek során a munkavállaló több munkát végez, mint ami a munkaköréből adódóan elvárható lenne. Ez magában foglalhatja a kockázatvállalást egy kreatív ötlet előmozdítása érdekében vagy a késői munkavégzést egy projekt határidőre történő befejezése érdekében. Amikor az alkalmazottak olyan feladatokat végeznek, amelyeket nem kellene elvégezniük, vagy olyan felelősséget vállalnak, amelyet nem kellene vállalniuk, szinte mindig megérdemlik az elismerést.

: A diszkrecionális erőfeszítés az a folyamat, amelynek során a munkavállaló több munkát végez, mint ami a munkaköréből adódóan elvárható lenne. Ez magában foglalhatja a kockázatvállalást egy kreatív ötlet előmozdítása érdekében vagy a késői munkavégzést egy projekt határidőre történő befejezése érdekében. Amikor az alkalmazottak olyan feladatokat végeznek, amelyeket nem kellene elvégezniük, vagy olyan felelősséget vállalnak, amelyet nem kellene vállalniuk, szinte mindig megérdemlik az elismerést. Ismerjük el a hálátlan feladatok elvégzését : Gondoljunk arra is, hogy elismerjük a hálátlan feladatok elvégzésével járó erőfeszítést. Ide tartozhatnak olyan ügyek is, mint a jelentések kitöltése, amely nem feltétlenül izgalmas, de hozzájárul a vállalat munkájának zökkenőmentes lebonyolításához. Hihetetlenül motiváló, amikor egy-egy alkalmazott egyszer-egyszer rájön, hogy valaki észreveszi és hálás a mindennapi munkájáért. Természetesen nem szükséges túlzásba esnünk az ilyen jellegű elismerések terén, főleg ha a feladatok egyébként rutinszerűek, de az ilyen típusú munkavégzés alkalmi elismerése nagyon sokat segíthet a dolgozók elkötelezettségének és motivációjának növelésében.

: Gondoljunk arra is, hogy elismerjük a hálátlan feladatok elvégzésével járó erőfeszítést. Ide tartozhatnak olyan ügyek is, mint a jelentések kitöltése, amely nem feltétlenül izgalmas, de hozzájárul a vállalat munkájának zökkenőmentes lebonyolításához. Természetesen nem szükséges túlzásba esnünk az ilyen jellegű elismerések terén, főleg ha a feladatok egyébként rutinszerűek, de az ilyen típusú munkavégzés alkalmi elismerése nagyon sokat segíthet a dolgozók elkötelezettségének és motivációjának növelésében. A vállalat vagy a csapat eredményeit befolyásoló munka elismerése: Az eredmények általában dicséretet és elismerést érdemelnek. Ha tehetjük, mindenképpen ismerjük el a munkavállaló egyedi erőfeszítéseit, melyek közvetlen hatást gyakorolnak a vállalat vagy a csapat sikerességére.

Az elismerés fontossága tehát vitathatatlan. Történhet akár négyszemközt vagy nyilvánosan, igyekezzünk beépíteni a munkahelyi kultúrába, ugyanis jelentősen hozzájárulhat a munkavállalók elköteleződéséhez, és pozitív hatást gyakorol a munka eredményességére is!

