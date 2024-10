Húshiány miatt perlik a népszerű gyorséttermet

A Subway gyorsétterem-lánc ellen csoportos keresetet nyújtottak be egy brooklyni szövetségi bíróságon. A vád szerint a cég durván félrevezeti a vásárlókat azzal, hogy a reklámokban szereplő szendvicseiben jóval több hús van, mint valójában.

A hétfőn benyújtott kereset középpontjában a Subway Steak & Cheese szendvicse áll: a reklámokban a hús magassága megközelíti a szendvicskenyérét,

a valóságban azonban nem ez a helyzet.

A felperes, Anna Tollison elmondása szerint 7,61 dollárt fizetett egy Steak & Cheese szendvicsért a helyi Subwayben, nem tudva, hogy a reklámok szerint a szendvics legalább 200%-kal több húst kellene, hogy tartalmazzon, mint amennyit ő és más fogyasztók valójában kapnak.

A kereset nem meghatározott összegű kártérítést követel azon New York-i fogyasztók számára, akik az elmúlt három évben vásároltak szendvicset a Subwaynél.

A vád szerint a cég megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényeit.

Érdemes megjegyezni, hogy nemrég hasonló kereseteket nyújtottak be a McDonald's, a Wendy's és a Taco Bell ellen is ugyanezen a bíróságon, de ezeket tavaly elutasították. Jelenleg egy hasonló per van folyamatban a Burger King ellen a miami szövetségi bíróságon.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Amir Mukhtar via Getty Images