Órákon belül kiderül, hogy visszacsúszott-e a recesszióba a magyar gazdaság

Vajon ismét recesszióba csúszott a magyar gazdaság? A Portfolio által megkérdezett elemzők válaszai alapján ez a fő kérdés a harmadik negyedéves GDP-adat kapcsán. A várhatóan igen szerény gazdasági aktivitásról beszámoló jelentés végképp széttöri az idei gyors gazdasági növekedésről szóló álmokat: a 2024-es éves átlagos GDP-bővülés az előrejelzések szerint éppen csak meghaladja majd az 1%-ot. Jövőre viszont a GDP-növekedés üteme a kormány 3-6%-os növekedési célsávjába emelkedhet, igaz, csak az aljába.

Holnap reggel jelenik meg a magyar gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről szóló GDP-adat. A havi gazdasági részadatok alapján a szakértők borúlátók, többségük szerint a gazdaság az előző negyedévhez képest gyengébben teljesíthetett.

Amennyiben az előrejelzések -0,2%-os konszenzusa beigazolódik, akkor két egymást követő negyedévben történt visszaesés, ami a technikai recesszió definíciója.

(Elvileg elképzelhető, hogy a recessziót úgy kerüli el a magyar gazdaság, ha a második negyedévi, előzetesen -0,2 százalékos, majd október elején -0,1 százalékra korrigált adatát még tovább javítja a KSH.)

Amennyiben a piac előrejezése helyesnek bizonyul, úgy a gazdasági visszesés kezdete óta eltelt 9 negyedév közül 6 hozott visszaesést. A pesszimista várakozások elsődleges oka, hogy a gazdaság havi részadatai továbbra is nagyon gyenge konjunktúrára utalnak. Bár a szeptemberi számok még nem állnak rendelkezésre (a KSH az idéntől előbbre hozta a GDP-becslését, beelőzve ezzel a negyedév utolsó havi adatainak publiklását), a július-augusztusi képen már nem sokat szépíthetnének.

A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar egyaránt visszafoghatta a gazdasági növekedést 2024 harmadik negyedévben - mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A legnagyobb mértékben az agrárium húzta vissza a GDP-t egyrészt a tavalyi extrém magas bázis, másrészt az idei rossz időjárás miatt. De nem sokkal marad el ettől az ipar és az építőipar együttes hatása. Lényegében ez a három szegmens együtt nagyjából akár 2 százalékpontot is lefaraghatott a GDP-növekedésből, véli a szakértő.

Ha negyedéves alapon csökkent a GDP, éves összevetésben is igen szerény bővülést látunk majd holnap, de még a bizakodóbb elemzőkkel együtt is csak 0,3%-os a konszenzus. Mint a fenti grafikonon látszik, az utóbbi négy negyedév együttes teljesítményéből már kicsúszik az utolsó erős negyedév, 2023 harmadik negyedéve. Azok az elemzők, akik recessziót várnak a holnapi adattól, az éves növekedési előrejelzésüket is 0 közelébe húzták le. Akik nem számítanak recesszióra, azok is csak 0,7-0,8%-os növekedésre számítanak éves alapon. Összességében ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság messzebbről nézve immár több éve stagnáló pályán van.

Kiss Péter, az Amundi közgazdásza a stagnáló trend kis cikkcakkjaiban egy W-t fedez fel. "A magyar gazdaság motorjai nem akarnak beindulni az idei évben. Az ipari termelés mélyrepülése nem meglepő látva az európai adatokat, a háztartások fogyasztásának alakulása viszont továbbra is elmarad a kívánttól, amit nagyrészt az óvatossági motívum magyaráz. Várakozásunk szerint újra negatív lesz a negyedévi növekedés, azzal újra technikai recesszióba kerül a magyar gazdaság. Ráadásul ilyen jellegű, W-alakú recesszióra a 2008-as válságot követő Európai adósságválság óta nem volt példa. Régiós összehasonlításban is aggasztó a helyzet, ugyanis egyik régiós ország sem áll közel a technikai recesszióhoz az első féléves tényadatok, illetve a harmadik negyedéves növekedési előrejelzések alapján."

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2024. q2 éves 2024. q2 negyedéves 2024. éves átl. 2025. éves átl. Becsey Zsolt Unicredit 0,7 0,2 1,2 2,5 Huber Judit Századvég Gazdaságk. 0,7 0,4 1,4 3,8 Kiss Péter Amundi Alapkezelő 0,3 -0,2 1,4 2,5 Nagy János Erste Bank 0,2 -0,3 1,4 3,2 Palócz Éva Kopint-Tárki 0,2 -0,1 1,0 2,8 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 0,7 0,4 1,4 3,1 Tardos/Eppich OTP Bank 0,0 -0,5 1,0 - Török Zoltán Raiffeisen 0,8 0,3 - 3,0 Varga Zoltán Equilor 0,1 -0,3 1,5 3,5 Virovácz Péter ING Bank 0,1 -0,4 0,9 3,0 konszenzus (medián) 0,3 -0,2 1,4 3,0 Forrás: Portfolio

Az éves változást a szolgáltatások tarthatják a pozitív tartományban: az eddigi havi és a magas frekvenciás adatok arról tanúskodnak, hogy a turizmus és a kereskedelem mellett vélhetően az infokommunikációs és a szabadidős szolgáltatások jelenthették leginkább a húzóerőt - mondja Nagy János, az Erste Bank elemzője, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben a tavaly még fontos húzóerőt jelentő egészségügyi kiadások esetében az idei évben szignifikáns lassulást látunk és ez a július-szeptemberi időszakban is folytatódhatott.

Az optimistább elemzők szerint főként a szolgáltatások eredménye miatt kerülhettük el a recessziót. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője ehhez hozzáteszi, hogy a beruházások visszaesése olyan nagymértékű volt az előző negyedévben, hogy ehhez képest nem kizárt egy korrekció. Huber Judit, a Századvég Gazdaságkutató munkatársa úgy látja, hogy az élénkülést a harmadik negyedévben a szolgáltatásokon belül a turizmus, a kiskereskedelem, illetve az ingatlanügyletek támogathatták.

Három hónappal ezelőtt, még a kellemetlen meglepetést okozó második negyedéves GDP-adat megjelenése előtt kérdeztük meg az elemzőket, hogy milyen éves átlagos GDP-növekedést várnak 2024-re. A prognózisok akkori 2,4%-os konszenzusa mára már rózsaszín álomnak tűnhet. A földre szállást nemcsak a gyenge második negyedév, hanem a nyári gazdasági részadatok intézték el. Most már csak 1,4%-os átlagos GDP-bővülést várnak az elemzők.

A távolabbi jövővel kapcsolatban már nagyobb az optimizmus az elemzők körében. A külső és belső problémáktól györtört magyar gazdaságon előbb-utóbb enyhül a nyomás, és elindul végre a már régóta várt élénkülés. Jövőre az elemzők szerint 3 százalékkal növekedhet a gazdaság, ezzel pedig a növekedés épp beérhet a kormányzat 3-6%-os célsávjába.

