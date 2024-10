Brutálisat nőtt az amerikai foglalkoztatottság

233 ezer fővel bővült októberben a foglalkoztatottság az ADP felmérése szerint, amely érdemben meghaladta az elemzői várakozásokat. Egyre több adat mutat afelé, hogy az amerikai gazdaság újragyorsul.

Az ADP felmérése szerint októberben a foglalkoztatottság 233 ezer fővel bővült az előző havi 143 ezer fő után (konszenzus: 115 ezer fő).

Az előző hónaphoz képest az elemzők gyenge adatra számítottak, elsősorban a hurrikánszezon hatásai miatt.

Ez a mostani adat brutálisan erős lett és beleillik abba a képbe, hogy az amerikai gazdaság újra gyorsul.

Az utóbbi időkben érkező makrogazdasági adatok kifejezetten kedvezőek lettek. A fogyasztás továbbra is erős, a szolgáltatószektor is ellenállónak tűnik, míg az új munkanélküli segélykérelmek száma is alacsony.

Összességében az utóbbi időszakban az amerikai gazdaság a vártnál jobban teljesít. 13.30-kor azonban erről részletesebb tájékoztatást is kapunk, mivel nemsokára érkezik a harmadik negyedéves GDP adat.

