Jönnek a fontos adatok: meglepően jól teljesít az európai gazdaság, ám az infláció nem tűnik szépnek

Portfolio 2024. október 30. 11:04

Elkezdődött az adatközlési dömping Európában, a kontinens legnagyobb gazdaságai sorra teszik közzé inflációs és növekedési adataikat. A francia GDP már megérkezett, sokkal jobb lett a vártnál, a spanyol GDP-növekedés pedig egyenesen kirobbanó volt a gyenge európai környezetben. Németország is felülmúlt a várakozásokat és növekedni tudott, ami pozitívum két év stagnálás után. Az eddig beérkező inflációs adatok viszont szintén felfelé okoztak meglepetést. A fentieket látva nem meglepő, hogy az eurózóna GDP-adata is meghaladta a várakozásokat. Jön ma német infláció, azt is fontos lesz látni.