Kormányinfó: itt vannak a munkáshitel részletei, megvan a jövő évi GDP-cél

A probléma az, hogy a kapcsolat szoros Magyarország és Németország között a gazdasági téren – mondta el Gulyás Gergely, aki szerint az ottani zöld politika a felelős. Kihívásnak látja, hogy jövőre is recessziót jósolnak a német gazdaságban, ezért is lép a kormány a gazdasági semlegességre útjára, hogy ne egy gazdasági régiótól függjön a magyar növekedés. Valamint a tervek része, hogy erős kapcsolat legyen az Egyesült Államokkal, Kínával és Dél-Koreával is.

Ha megnézzük a jövő évet, akkor sokat fog hozzáadni a magyar termeléshez, hogy egyszerre kezdi meg a termelést a kínai BYD és a német BMW, amelyek mind a csúcstechnológiához tartoznak – tette hozzá.

Fontos megjegyezni, hogy a szerdán közzétett GDP-adatok szerint a német gazdaság negyedéves alapon 0,2 százalékkal, a várakozások felett bővült, míg a magyar adat a pesszimistább elemzői várakozásoknál is rosszabb lett, éves és negyedéves alapon is 0,7 százalékot zsugorodott.