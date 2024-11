Kipipálta a gáztároló töltöttségi célt Magyarország, bűvös határ alá szakadhat a gázfogyasztás

Meghaladja a november 1-re előírt 90%-os töltöttségi célt a magyar föld alatti gáztárolók együttes töltöttsége, így február, május, július és szeptember után ezt a célt is sikeresen kipipálta az ország – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A tárca az elmúlt hetek szokatlanul enyhe időjárása nyomán arra is felhívja a figyelmet, hogy az egész éves földgázfogyasztás 8 milliárd köbméter alatt maradhat a várakozások szerint, ami azt jelenti, hogy jelentősen kevesebb energiahordozót használ el az ország, mint akárcsak néhány évvel ezelőtt.

Az uniós hivatalos gáztároló töltöttségi adatbázis szerint 91,1%-os a magyar gáztárolók együttes töltöttsége a legutolsó adat szerint, így tényleg abszolválta Magyarország a célt, igaz amint láthatjuk: az utóbbi hetekben apadni kezdett a töltöttség.

A fogyasztásarányos töltöttség közel 59%-os, amivel fej-fej mellett haladunk a szlovákokkal, igaz messze lemaradunk az osztrák 105%-os mutatótól. Ez a három ország egyébként a leginkább kitett annak a kockázatnak, hogy az év végén leállhat az orosz gázszállítás Ukrajnán át Szlovákia felé a tranzitszerződés lejárta miatt, és éppen ezért ilyen magas itt a tárolói töltöttség a múltbeli fogyasztás arányában.

Erre utal a tárca is a közleményében, amikor azt emeli ki, hogy

a most föld alatt pihenő 6 milliárd köbméternyi gáz több annál, mint amennyi az előző fűtési szezonban összesen elfogyott, és ez a mennyiség a tavalyi egész éves lakossági felhasználás kétszerese.

„A magyar családok ellátását tehát biztosítjuk, a rezsicsökkentésnek köszönhetően ráadásul Európa legalacsonyabb árain teszi ezt a kormány” - rögzíti a tárca.

Arra is emlékeztet a közlemény, hogy Magyarország egymást követő két időszakban múlta felül az uniós elvárást a gázfelhasználás visszafogásában is. A tagállamoknak az előző öt év átlagához képest 15 százalékos csökkenést kellett elérniük. A hazai megtakarítás mértéke a kötelező szintet jelentősen felülmúlva 20 százalékos volt tavaly után idén áprilisig is.

2024 első három negyedévében a megelőző esztendő azonos időszakához képest 5,2 százalékkal kevesebb földgázt használtunk fel – írja a tárca, és emlékeztet rá, hogy az energiaválság előtti évhez, 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel alakult alacsonyabban a gázfogyasztás idén januártól szeptemberig. Ezután jelzi azt a fent is kiemelt információt, hogy

a várakozások szerint az egész éves felhasználás 8 milliárd köbméter alatt maradhat 2024-ben.

Emiatt rögzíti: „a mérséklődő igények különösen a magas készletszint miatt erősítik az ellátás biztonságát, csökkentik Magyarország importkitettségét és a hazai károsanyag-kibocsátást”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images