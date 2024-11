Nem tudod, hol nyaralj legközelebb? Itt van néhány izgalmas tipp az utazási szakértőktől 2025-re

A National Geographic most tette közzé a "Best of the World 2025" listáját a világ legjobb úti céljairól, amelyet egy utazási szakértőkből és nemzetközi szerkesztőkből álló csapat állított össze – írja a CNBC . Az alábbi cikkben összeszedtük, hova érdemes utazni, ha valaki Amerikába, Afrikába, Európába vagy Ázsiába vágyna.