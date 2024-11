Az utolsó pillanatban fordíthattak a demokraták - indulhat a Harris-trade?

A legfrissebb felmérések szerint nagyot javultak Kamala Harris alelnök esélyei az utolsó napokban. Ez a befektetők számára is fontos, hiszen hetek óta próbálja kitalálni a piac, hogyan pozícionálja magát az elnökválasztásra. A mostani közvélemény-kutatási eredmények még v választások előtti véghajrában is felkavarhatják az állóvizet.

Portfolio Investment Day 2024 Jön az új amerikai elnök, kifutnak a magas hozamú állampapírok, egyre alacsonyabbak a kamatok, adódik a kérdés: mibe érdemes most befektetni? A kérdésre profi szakemberek hozzák a válaszokat, befektetési ötleteket, november 6-án jön a Portfolio Investment Day 2024. Most érdemes jelentkezni!

A hét legfontosabb napja egyértelműen a keddi amerikai elnökválasztás lesz, ennek ellenére már ma is kapunk ízelítőt abból, hogy mi várhat a piacokra a választások után. Az elmúlt hetekben a közvélemény kutatások és a fogadóirodák oddsai alapján is sokáig úgy tűnt, hogy Donald Trump elnökjelölt az esélyesebb a választásokon. Ez természetesen a piacok figyelmét sem kerülte el, rögtön beindult az úgynevezett Trump-trade, azaz a befektetők azokba az eszközosztályokba kezdték el rakni a pénz, amelyek profitálhatnak Donald Trump győzelméből.

Aztán a holnapi választások előtt hirtelen nagyot fordultak az események, hiszen a legfrissebb közvélemény-kutatások éppen Kamala Harris alelnököt hozzák ki győztesnek, ami a ma reggeli órákban komoly piaci reakciókat indított el. A fenti események is jól szemléltetik, hogy mennyire változatosak az elnökválasztás előtti utolsó napok, de emellett befektetőként érdemes alaposabban is megnézni a piaci reakciókat. Ez azért is fontos, mert iránymutatást adhat arra, hogy milyen befektetésekben érdemes gondolkodni az elnökválasztások után.

Mi volt eddig a piacokon?

Az elmúlt hetekben egyre biztosabbnak tűnt, hogy Trump nyerhet az elnökválasztáson, így értelemszerűen a piacok az új elnök gazdaságpolitikáját kezdték el árazni, amelynek 4 fő hatása volt a piacokon:

Emelkedtek az amerikai hosszú kötvényhozamok: Donald Trump kampányígéretei alapján az adócsökkentések hatására emelkedne az amerikai költségvetési hiány, amelyeket feltehetően a kivetett vámok sem lennének képesek ellensúlyozni. A megemelkedett kötvénykínálat pedig emeli a kötvényhozamokat. Erősödött a dollár és gyengültek a feltörekvő devizák: A magasabb kötvényhozamok és Trump vámpolitikája dollárerősítő hatású. Ráadásul az utóbbi különösen rosszul érinti azokat a feltörekvő országokat, amelyek egyben kis nyitott gazdaságok is (pl. Magyarország). Emelkedtek a nemesfémek: Trump elnöksége magasabb költségvetési hiányt, bizonytalanabb amerikai kereskedelmi politikát jelenthet a várakozások szerint. Előbbi inflációs kockázatokat jelent, ami ellen a nemesfémek védelmet jelenthetnek, ahogy a külpolitikai kockázatok ellen is (aranytartalékok növekedése). Megállt a Nasdaq 100 felülteljesítése: Ez kemény dió, mivel a Nasdaq 100 felülteljesítése részben a Mag-8 túlvettsége miatt állt meg, azonban az is igaz, hogy Trump elnököt a befektetők inkább a reálgazdaság emberének tartják, ami egyben azt is jelentheti, hogy az elnöksége alatt más típusú részvények fognak jobban teljesíteni, mint eddig.

Aztán az utolsó pillanatban közbeszólt Kamala Harris

Mutatva, hogy mennyire fordulatos tud lenni még az utolsó napokban/órákban is az amerikai elnökválasztás, a legfrissebb felmérések szerint Kamala Harris alelnök esélyei a vártnál jobban alakulnak.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Donald Trump elbukott (sőt, továbbra is nagyon kiegyenlítettnek látszik a küzdelem), de Harris esélyeinek javulása váratlanul érintette a már Trump-győzelemre spekuláló befektetőket.

Egyelőre két markáns jelet látunk a piacokon:

Esnek az amerikai hosszú kötvényhozamok: Amennyiben Kamala Harris nyerné a választásokat, akkor a várakozások szerint az amerikai költségvetési hiány kisebb mértékben emelkedne, ami Trump elnökségéhez képest alacsonyabb kamatpályát is jelenthetne. Gyengül a dollár: Bár a demokrata kormányzat is vetett ki vámokat, de ezek méretüket tekintve eltörpülnek azoktól a vámoktól, amelyekkel Trump elnökjelölt fenyegetőzik. Emiatt Harris esélyeinek növekedése egyben a dollár gyengülését is jelenti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egyelőre a nemesfémeken és a részvénypiacokon nem látszik érdemi reakció. Előbbi esetében az lehet a magyarázat, hogy a laza fiskális politika, valamint a jegybankok tartalékpolitikája nem változik érdemben. A részvények esetében Harris elnökjelölt adóemelési javaslatai ellenszelet jelenthetnek, de kérdéses, hogy olyan lesz-e a Képviselőház és a Szenátus összetétele, hogy az ilyen jellegű javaslatokat át tudja vinni.

Ennek ellenére a részvények esetében továbbra is lefelé mutató kockázatot jelenhet rövid távon Kamala Harris elnöksége.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ