Szenved a magyar export

Szerényen alakult a külkereskedelmi forgalom szeptemberben, az euróban számolt import és export egyaránt esett éves alapon. A külkereskedelmi mérleg többlete lassú apadást mutat, de még így is rekordot hozhat 2024.

A kiábrándítóan gyenge harmadik negyedéves GDP-adatok után nem meglepetés, hogy a szeptemberi külkereskedelmi adatok sem árulkodnak a gazdaság élénküléséről. Bár az 1233 millió eurós havi áruforgalmi többlet akár az export kirobbanó erejére is utalhatna, valójában - ahogyan már sok hosszú ideje - most sem erről van szó. A kivitelünk éves alapon (euróban számolva) 5 százalékkal elmarad az egy évvel ezelőtti szinttől, a vaskos többlet azért alakult ki, mert a behozatal is visszaesett. Ez pedig éppen a gazdaság lassulása miatt van:

a zuhanó beruházások és a csak lassan magára találó lakossági fogyasztás miatt a gazdaság importigénye alacsony.

Vagyis a külkereskedelem továbbra is egy rendkívül visszafogott teljesítményű gazdaság képét tükrözi. Ezen nem sokat változtat az sem, hogy az utóbbi hónapokban a külső egyensúly robbanásszerű javulása megállt, és már az enyhe többletcsökkenés jellemzi az áruforgalmunkat. Emögött ugyanis továbbra sem az import (belső felhasználás élénkülésére utaló) meglódulása áll.

A külkereskedelmi egyenleg romlása egyébként annyira lassú, hogy a többlet várhatóan még így is új rekordot állít fel 2024-ben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images