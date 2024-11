Beüzemelték az új traffipaxokat: érdemes óvatosan vezetni, szuperérzékenyen reagálnak a sebességtúllépésre

A hatóság tájékoztatása szerint VIDAR Speed típusú, radaros elven működő berendezéseket telepítettek. Az eszközöket Budapest Főváros Kormányhivatala hitelesítette, így hivatalosan elismert sebességmérő készülékeknek minősülnek. Az újonnan felszerelt kamerák - a korábban használt radarokhoz hasonlóan - meghatározott hibahatárral működnek.

A hitelesítési dokumentum alapján a mérési pontosság 100 km/óra sebességig ± 3 km/h, míg e fölött ± 3 százalék.

Fontos változás történt 2023 májusában a sebességmérés gyakorlatában. A rendőrség ekkor jelentette be, hogy eltörlik az úgynevezett mérési toleranciát, ami azt jelenti, hogy akár 1-3 km/órás sebességtúllépés esetén is büntetést szabhatnak ki. Ez a gyakorlatban azt eredményezheti, hogy már 1 km/órás gyorshajtás is szankcionálható.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a következőképpen nyilatkozott az új eszközökkel kapcsolatban:

A jelenleg alkalmazott gyakorlatot követjük a most felszerelt eszközök tekintetében is: a mért sebességadat hatósági eljárásban történő felhasználása változatlan. A „toleranciasáv" nem eszközfüggő. A készülékek alapvetően a gyorshajtási bírságokra vonatkozó rendeletben meghatározott mértékű sebességtúllépések dokumentálására szolgálnak.

Ez a közlemény arra utal, hogy az új kamerák használata során is a korábban bevezetett szigorúbb eljárásrendet alkalmazzák, függetlenül az eszközök technikai paramétereitől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images