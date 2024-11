Előléptetésre vágysz? A munkahelyi szundikálás segíthet

A Corvinus Egyetem kutatói jártak utána az amerikai Appalachian State University és a brit University of Dundee School of Business munkatársaival, hogy milyen hatásai vannak a munkahelyi szundikálásnak. A European Management Journalban megjelent áttekintésükben számos meglepő eredményt tettek közzé.

Friss kutatásban számolnak be a munkahelyi szundítás előnyös hatásairól, ezekből pedig kifejezetten sokat soroltak fel és nemcsak a munkavállalóra vonatkozóan, hanem a cégek is profitálhatnak a rövid, 20-45 perces szunyókálásokból. Néhány techóriás már felfedezte ennek jótékony hatásait, ezért az olyan vállalatoknál, mint a Googlenél vagy a Facebooknál már elérhetőek a napközben szundikáláshoz nyugodt helyet biztosító alvókabinok. A pihentető zugok előnyeivel egyre többen foglalkoznak világszerte, ehhez csatlakozott most a Corvinus Egyetem is nemzetközi kooperációban.

Már egy húsz perces gyors szundikálás (ún. power nap) is jelentősen javítja a nap hátralevő részében a dolgozók hangulatát, memóriáját, kognitív teljesítményét és kreativitását. Ráadásul számos pozitív egészségügyi hatása is van, javítja például az immunfunkciókat, és csökkenti a szívinfarktus kockázatát

– mondta Amitabh Anand, a Corvinus és a franciaországi Excelia Business School kutatója. Abból az adatból indulnak ki, hogy bár a legtöbb munkahelyi szabályzat tiltja, mégis a munkavállalók 57 százaléka elalszik hosszabb-rövidebb időre a munkaideje közben. A munkáltatók hozzáállása viszont jelentős átalakuláson ment át az elmúlt években, és elkezdték a kávézásokhoz és a zenehallgatáshoz hasonlóan a rövidebb elalvások pozitív következményeit keresni.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy pontosan hány perc az az ideális idő, ami a legjobban hozzájárul a munkavállaló teljesítményének fokozásához. Az orvostudományi kutatások ugyanis azt bizonyítják, hogy minél hosszabbra nyúlik egy ilyen, annál mélyebben tartó pihenésbe kezd a szervezet. Nagyjából egyezményes az, hogy

30 perc után már nem feltétlenül nevezhetőek pozitívnak a hatások.

Az ilyen rövid idejű, néhány tízperces szundítások javíthatják a koncentrációt és fokozzák a termelékenységet. A munkavállaló kevesebbet fog hibázni, a jobb egészségügyi állapotának köszönhetően kevesebbet fog hiányozni a munkahelyről és gyakrabban léptethetik elő. A tanulmány hozzátette, hogy a magasabb beosztásban dolgozók jutnak hozzá elsősorban a szundikálási lehetőségekhez a munkahelyeken.

