Ez a szakma teljesen megszűnhet

Teljes automatizálás előtt áll a könyvelés, a kis- és középvállalkozások esetében 2040-re szűnhet meg ez a feladat, nem sokkal később pedig a könyvvizsgálat - vetíti előre friss bejegyzésében a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE). Azt is hozzátették: a nagyobb vállalatoknál ez az időpont 2050-re tehető.

Az egyesület felidézi, hogy a magyar kormány a pénztárgépen kívüli nyugták becsatornázásával az összes áfa kört érintő bevételt elektronikus útra tereli, ez 2025-ben már jön és 2027-re megszilárdul.

Az EU szintén elindul az online számla irányába (a közművállalatok a tesztközeg), várhatóan 2028-tól, ez 2030-ra megszilárdul.

A PSD2-es adatformátumú banki adatok és a számos AISC szolgáltatóval a banki adatfeldolgozás elfogadott módszer 2028-ban már teljesen elektronikus lesz, 2030-ra ez is megszilárdul, ezzel a vevői, szállítói nyilvántartások a banki adatok között elérhetőek lesznek - sorolja Ruszin Zsolt, az MKOE alelnöke.

A harmadik országbeli ügyletek azonnali bejelentését várhatóan 2035 körül teszik kötelezővé. Ekkortájt a bankok az áfa körön kívüli tételeket is minősíteni és jelenteni fogják az adóhatóságnak - teszik hozzá.

A vállalkozói körben a készpénzfizetés előnytelenné, vagy azonnal rögzítendő (bejelentendő) tranzakcióvá válik, az addigra teljesen elértéktelenedett havi másfél milliós értékhatár felett pedig továbbra is bírságolható lesz - mutatnak rá a szakértők. Eközben Magyarországon is elterjed a fizetési kérelem, ami egyébként már most is mentes a tranzakciós illeték alól.

Ezen folyamatok eredményeképpen

2030-ra olyan szoftveres környezetbe szorul be a könyvelés, ahol már az állami adatelemzés is szintet lép.

Az adóhatóság ekkorra már bekínálja az összes fontos adó összegét, különböző "tervezetek" formájában, amik aztán élesedve adóbevallássá válnak. Jelenleg ez Magyarországon az SZJA terén belföldi jövedelmekre egész jól megy (az eÁfa még nincs teljesen kész, a "tesztverzió" elég gyengén teljesít) - véli Ruszin Zsolt, aki azt jósolja: a 2030-as évektől kezdve megindulhat az automatizálás, amihez még szorosabb szoftveres környezet várható és a "törvénygyár" nekilát az adózási-számviteli szabályok egyszerűsítésének.

Az adó tervezett összegének bekínálása 2035 táján teljesen általános és kötelező lesz, az ellenbizonyítás esetét kivéve. Az adók automatikus teljesítését is ösztönözni fogják, az egyedi adófizetéshez pedig biztosítékokat fognak követelni. Tovább emelkedik a könyvvizsgálati árbevétel-határ - teszi hozzá.

Az egyesületünk víziója szerint 2040-re már olyan egyszerűsítés és automatizálás állhat be, hogy a KKV körben teljesen megszűnhet a könyvelés, a számviteli beszámoló adatait is a szoftverek generálják már és teszik azt közzé.

A mikrogazdálkozói körben már most meg lehetne szüntetni a beszámolókészítést az EU irányelv szerint, ezt azonban a magyar kormány még korainak tartja. Aki akar, 2040-ben is könyvelhet majd, ez nem lesz tilos, csak erre már senki se fog költeni, hiszen nem lesz rá szükség.

A könyvvizsgálat már 2040-től haldokolni kezd, majd 2050-re összetöpörödik, végül 2060 táján szinte minden fejlett országban megszűnik - vetíti előre a szakember, aki arról is ír, hogy

a könyvelőkre feszült átmeneti évtizedek várnak, sokan már menet közben feladják majd.

Az MKOE - mint a szakma legnagyobb független érdekvédelmi szervezete - lehetőségei szerint, mindent elkövet, hogy a könyvelői szakmát felkészítse, támogassa, és érdekeiket képviselje

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images