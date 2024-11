Bulgária kinyitja Pandora szelencéjét az orosz vitában

A bolgár kormány több beleszólást követel a Lukoil Neftochim Burgas tulajdonosi döntéseibe, mivel a Fekete-tengeri kikötőben található finomító kulcsfontosságú helyszín Bulgária és a Balkán számára. Mindez egy újabb konfliktust nyithat meg az oroszokkal.

Bulgária 25 éve adta el a Balkán legnagyobb finomítóját a Lukoilnak, de egy "aranyrészvény" révén fenntartotta a jogot, hogy képviselőt küldjön a vállalat igazgatóságába. Azonban a bolgár energiaügyi miniszter, Vladimir Malinov szerint

ezek a jogok nem elégségesek, és a kormány nagyobb ellenőrzési mozgásteret és vétójogot akar, különösen az esetleges tulajdonosváltások kapcsán.

Malinov nyilatkozata egy olyan értesülés után érkezett, amely szerint a finomító eladását egy katari-brit konzorciumnak készítik elő, amit a Lukoil tagad. Malinov hangsúlyozta, hogy a kormány szeretne több tájékoztatást kapni a tulajdonosi változásokról, és hogy az államnak joga kellene legyen véleményt formálni a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt cégek tulajdonosváltása esetén.

A Financial Times és az Euractiv forrásai szerint a Lukoil már levelet is küldött Vlagyimir Putyin elnöknek a potenciális üzlet jóváhagyása miatt, és a bolgár kormány véleményét is figyelembe fogják venni a végső döntés meghozatalakor.

A Lukoil finomítója a legnagyobb üzemanyaggyártó a Balkánon, és jelentős kerozin-exportőr is, mely több balkáni országot lát el. 2022-ben a bolgár finomítóból származó üzemanyagok fontos szerepet játszottak az ukrán hadsereg ellátásában, mivel számos bolgár vállalat, a szófiai kormány támogatásával, dízel üzemanyagot szállított Kijevbe.

A Lukoil jelezte, hogy nem vett részt a szállításokban, és nem támogatta az orosz hadsereget.

Malinov szerint a stratégiai vállalat tulajdonosváltása nemcsak az üzemanyagpiacra, hanem a költségvetési bevételekre is hatással van, így természetes, hogy az állam is beleszólást szeretne az ilyen potenciális üzletekbe. A Putyinnak küldött levél alapján Azerbajdzsán állami energetikai vállalata, a Socar, Kazahsztán KazMunayGas nevű állami energiacsoportja és a török Opet vállalat is érdeklődik a finomító iránt, amelyek mind szoros pénzügyi kapcsolatban állnak a Lukoillal.

Címlapkép: Illusztráció. A fotó forrása: Shutterstock