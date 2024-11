Elon Musktól várják, hogy javít a hidegháborús helyzeten: könnyen csalódás lehet vége

Elon Musk, a Tesla és SpaceX vezérigazgatója Donald Trump egyik legnagyobb kampányadományozója volt, és egyes hírek szerint akár kabineti vagy tanácsadói szerepet is kaphat a Fehér Házban. Ez a kapcsolat, valamint Musk szoros kínai üzleti érdekeltségei felkeltették Peking figyelmét.

Scott Kennedy, a Center for Strategic and International Studies vezető tanácsadója szerint "Az elmúlt hónapokban Kínában széles körű kíváncsiságot váltott ki, hogy Musk lehet-e az új Kissinger, aki segít közvetíteni egy megállapodást Washington és Peking között". Kennedy azonban hozzátette, hogy egyelőre nehéz megítélni, ez a feltételezés mennyire reális.

Henry Kissinger, aki 2023 novemberében hunyt el, kulcsszerepet játszott az USA és Kína közötti kapcsolatok normalizálásában az 1970-es években. Sokan remélik, hogy Musk betöltheti a Kissinger által hagyott űrt, különösen mivel egyre gyakrabban találkozik magas rangú kínai tisztviselőkkel.

Wang Yiwei, a Renmin Egyetem professzora szerint Muskot olyan üzletembernek tartják, aki egyaránt érti Kínát és az Egyesült Államokat.

Ez segíthet abban, hogy esetleg enyhítse a Trump által kilátásba helyezett szigorú vámokat a kínai termékekre.

Musk korábban már kifejezte aggodalmát a két ország közötti feszültségek miatt, és kritizálta Joe Biden kormányát, amikor az év elején jelentősen megemelte a kínai elektromos járművekre kivetett vámokat.

Wang Huiyao, a Center for China and Globalization alapítója szerint azonban egy üzletember, még ha a világ leggazdagabbja is, önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy úgy javítsa a kapcsolatokat, ahogyan egykor Kissinger tudta. Ehelyett azt javasolja, hogy prominens üzleti és gondolkodó vezetők egy csoportja, köztük Musk, Tim Cook és Stephen Schwarzman, együttesen léphetne fel "Kissingerek csoportjaként".

Dewardric McNeal, a Longview Global vezető politikai elemzője szerint azonban túlzás Muskot modernkori Kissingernek tekinteni.

Figyelmeztet arra, hogy az üzleti vezetők elsődleges kötelessége a részvényesek felé van, nem pedig a nemzeti érdekek felé, és az aktív politikai szerepvállalás érdekellentétekhez vezethet.

McNeal emlékeztet arra, hogy Trump első hivatali ideje alatt Kína már próbálkozott "hátsó csatornákat" létesíteni prominens amerikai üzletemberekkel, de ezek az erőfeszítések kevés hatást gyakoroltak Trump Kína-politikájára.

Musk kinyithat bizonyos ajtókat, de olyanokat nem, amelyeket a keménykezű, elkötelezett diplomácia nem nyitna meg

- mondta McNeal, hozzátéve, hogy Musk kiszámíthatatlansága és ellentmondásos nézetei nem feltétlenül illeszkednek egyik ország diplomáciai vagy stratégiai érdekeihez sem.

Címlapkép forrása: Tesla