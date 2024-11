Új pénzügyminiszter jön Varga Mihály után?

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága hallgatta meg kedden Lázár János építési és közlekedési minisztert. A tárcavezető arra tett utalást, hogy új pénzügyminiszter jöhet Varga Mihály helyett.

A képviselő kérdésekre adott válaszában a MÁV finanszírozásáról azt mondta a 444 tudósítása szerint: „a Pénzügyminisztériumra nincs panaszom, Varga miniszter úrtól minden forrást megkapok”, majd úgy folytatta:

hogy az új pénzügyminisztertől megkapom-e, azt nem tudom.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 12. Lázár János szerint 2026-ig nem lesznek új vonatok

A portál emlékeztet arra, hogy Lázár János az első aki megerősítette nyilvánosan is az elmúlt hónapokban terjedő híreszteléseket, miszerint Varga Mihály pénzügyminiszter távozik, mivel jegybankelnök lehet. Ennek apropója, hogy Matolcsy György jelenlegi MNB-elnök második 6 éves mandátuma jövő márciusban lejár.

Emlékezetes, Orbán Viktor két hónappal ezelőtt tett egyértelmű utalást a kormány jelenlegi szerkezetének módosítására, és személycserékre. A miniszterelnök akkor ugyanis úgy fogalmazott, hogy a gazdaságélénkítési cselekvési terv végrehajtásához összehangolt gazdaságirányításra van szükség.

"Minél többet hallgatjuk a jegybankelnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat. Valójában jó ütemben haladunk egy összehangolt gazdaságirányítási rendszer felé. Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági- és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni. Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz" - fejtette ki Orbán Viktor. Akkor ezt mindenki és a piaci szereplők is úgy értelmezték, hogy a kormányfő megerősítette a korábbi pletykákat, miszerint létrejön egy csúcsminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium egyesítésével. Ez Nagy Márton lehet, aki nemzetgazdasági miniszterként már most is minden fontos gazdasági kérdés felett rendelkezik, kivéve a fiskális politikát. Akkor azt is írtuk, hogy mindezek fényében nem lennénk meglepve, ha az új jegybankelnök a jelenlegi pénzügyminiszter, Varga Mihály lenne jövő márciustól. Most Lázár János lényegében ezt erősítette meg.

Ha végül ezek a forgatókönyvek valósulnak meg, akkor a 2025-ös költségvetés elkészítése és későbbi elfogadtatása lehetett az utolsó nagyobb feladata Varga Mihálynak pénzügyminiszterként. A 2025-ös költségvetésről itt írtunk:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi