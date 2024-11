Változik a vásárlók kosara a Lidl vezetője szerint

Ahogy 2022 második felétől a lefelé vásárlás jelensége volt megfigyelhető a magyar boltokban, úgy 2024-ben a Lidl-nél azt tapasztalják, hogy a termékmixben a vásárlók elmozdultak a magasabb minőségű áruk irányába legyen az márkás, vagy sajátmárkás termék – mondta a Portfolio-nak Szlavikovics Zita, a magyar cég igazgatóságának elnöke.

A cégvezető szerint az elmúlt években a drogériák és a diszkontok tudták jelentősen növelni piaci részesedésüket. Ebben az is közrejátszott, hogy a Lidl belső „inflációja” alacsonyabb volt, mint a KSH által mért hazai fogyasztói árindex. Most már azt is látják, hogy reálbér-növekedéssel összhangban egyre több mindent tesznek az emberek a kosarukba és azt is jobb minőségben. Az üzletnyitásokkal kapcsolatban Szlavikovics Zita úgy fogalmazott, hogy a

plázastop természetesen akadályozza a terjeszkedést,

hiszen, ha nem lenne ez a szabályozás, akkor

a saját meglévő telkeinken építhetnénk önálló üzleteket abban a méretben, amit mi elképzelünk.

Mindez kihívás abból a szempontból is, hogy nem tudjuk olyan gyorsan biztosítani azt az eladó területet, amiben az emberek komfortosan tudnak vásárolni. A szakember szerint a vásárlótérrel kapcsolatos kritikát gyakran megkapják és sokan nem tudják, hogy meg van kötve a cég keze. A bérelt üzlet is egy lehetőség a terjeszkedésre, de ott az adottságokból kell kiindulniuk.

A Lidl egy pénteken tartott eseményen arról számolt be, hogy idén várhatóan 180 millió vásárlójuk lesz és továbbra is vezetik a hazai élelmiszerboltok piacát. Erről itt írtunk részletesen.

