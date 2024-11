Nagy átalakítás jön a Nestlénél

Portfolio 2024. november 19. 07:24

A Nestlé átfogó stratégiai változtatásokat jelentett be kedden. A vállalat célja, hogy felgyorsítsák a növekedést és növeljék a hatékonyságot. A cég az új vezérigazgató, Laurent Freixe vezetésével több területen is fontos lépéseket tervez, beleértve a marketing erősítését, a költségcsökkentést és a szervezeti átalakításokat is.