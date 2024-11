Brutális számokat produkált a gigászi magyar magánklinika

Saját magához képest meggyőző, míg versenytársaihoz viszonyítva kimagasló üzleti teljesítményt nyújtott 2023-ban a Medicover - derül ki az árbevétel alapján a második legnagyobb magyarországi magánszolgáltató tavalyi évre vonatkozó beszámolójából. A napokban közzétett jelentése szerint a magánklinika-hálózat konszolidált árbevétele meghaladta a 27 milliárd forintot, és mindehhez közel 3 milliárd forintos adózott profit társult. Nagyon úgy tűnik, hogy a hatalmasra nőtt privát szolgáltató még mindig a versenytársak előtt jár bizonyos területen.

Meggyőző számok

Ismét késéssel, de leadta üzleti számait a 2023-as évről a Medicover. Ezek szerint a társaság tavaly

27,006 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 21,4%-os növekedésnek felel meg a 2022-ben látott 22,23 milliárd forintos összeg után.

A 21,4%-os növekedési ütem a Medicover elmúlt években látott növekedési üteméhez képest visszafogottnak mondható, az elmúlt 5 évben ugyanis átlagosan majdnem 30%-kal nőtt évente az árbevétele. Ezek alapján elmondható, hogy a magyar magánegészségügyet tavaly általánosan jellemző, lassuló növekedési ütem a Medicovert is elérte. Összességében azonban megverte a legnagyobb szolgáltatók átlagát ebben a tekintetben is. Ha pedig abból indulunk ki, hogy tavaly a szektor aggregált árbevétele körülbelül, jócskán az infláció mértéke alatt, 5%-kal növekedett (ez derült ki Kertész Balázs, a Szinapszis kutatócég ügyvezető igazgatójának idei Private Health Forumon tartott előadásából), akkor messze felülteljesítette a Medicover a piacot.

De ami még ennél is nagyobb szó az a profitabilitása:

Adózott eredménye 2,871 milliárd forint lett, ami közel duplázást jelent a 2022-es profitjához képest.

Az üzemi tevékenység eredménye 1,559 milliárd forintról 3,3 milliárd forintra emelkedett, számításaink szerint EBITDA-ja 4,8 milliárd forintra javult a korábbi 2,8 milliárd forintról és ez az ami igazán kiemeli a mezőnyből.

Megközelítő számításaink szerint önmagában a Medicover érte el a legnagyobb magánszolgáltatók által megtermelt teljes EBITDA közel felét, ami jól mutatja, hogy üzletileg mennyivel eredményesebb modellt tudott felmutatni a Medicover és képes ezt fenntartani hosszabb távon. A 4,8 milliárd forintos EBITDA megfeleltethető a Medicover után következő 8 nyereséges magánszolgáltató teljes üzemi eredményének összegével.

Ezzel az árbevétellel a Medicover a második lett a legnagyobb klinikák rangsorában, miután a TritonLife korábbi közlése szerint náluk a csoportszintű árbevétel elérte a 35 milliárd forintot tavaly. Érdekes lesz látni, hogy az árbevétel-verseny hogyan fog alakulni 2024-ben, mennyivel tudják növelni teljesítményüket a vezető magánkórházak és az is ismert, hogy 2023-ban még a TritonLife Csoportot gazdagította árbevétel tekintetében a felvásárolt 22 dialízis központot tömörítő Fresenius MC, aminek a működtetését átvette idén az OKFŐ.

Mi van még a beszámolóban?

Érdemes egy pillantást vetni a beszámoló más elemeire is. A tavalyi cashflowt rontotta az 1 milliárd forintos osztalékkifizetés (2022-ben nem volt ilyen kifizetés). A finanszírozási cashflow részletes táblázatából pedig az is kiderül, hogy 1,6 milliárd forintnyi új hitelfelvétel történt, miközben törlesztésre 913 millió forintot fordított a társaság. Pénzeszközállománya 2,9 milliárd forinton állt a tavalyi év végére.

A mérlegkimutatása szerint a Medicover kötelezettségeinek értéke megközelítette a 6,8 milliárd forintot a tavalyi 5,6 milliárd forint után. Ebből 3,1 milliárd forintot ért el a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke, amiből közel 2,8 milliárd forint beruházási és fejlesztési hitel. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke növekedett jelentősen tavaly: 2,5 milliárd forintról 3,4 milliárd forint fölé. Ez részben a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 300 millió forintos bővülésére, valamint az egyéb lejáratú kötelezettségek közel 500 millió forintos növekedésére vezethető vissza. A kiegészítő mellékletben ezeket a tételeket nem részletezi tovább a cég.

A beszámoló kiegészítő mellékletében a társaság részletezi, hogy "az árbevétel és az eredményesség növekedett 2023-ban és a cégcsoport a következő évre vonatkozólag is növekedéssel tervez". "Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai a menedzsment értékelése alapján nem gyakorolnak jelentős negatív hatást a Cégcsoport rövid távú pénzügyi, likviditási helyzetére és az eszközök értékelésére és ezáltal a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésére. A Cégcsoport működése stabil és 2024-ben is nyereséges működéssel számol, mivel a Cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokra a háború nincs negatív hatással" - teszik hozzá.

Az elmúlt időszakban többször előkerült a magánegészségügyi szektor kihívásai kapcsán, hogy miként alakul a költségoldal legkritikusabb eleme, annak rendelkezésre állása és "ára", vagyis a szakemberek, orvosok, szakdolgozók. A Medicover ebben a tekintetben is tovább növekedett, az Opten adatai szerint idén szeptemberben 846 fő állt alkalmazásban a cégnél, ami meghaladja a tavaly szeptemberi 811 fős értéket. Jól mutatja a társaság bővülését, hogy 4 évvel ezelőtt, 2020 júniusában az alkalmazotti létszám az Opten adatai szerint 502 fő volt. 2023-ban a bérköltség elérte a 8,335 milliárd forintot, de közben az igénybe vett szolgáltatások értéke 9,3 milliárd forint volt (ahol szintén elszámolható közreműködésként orvosi jövedelem), ezek együttes értéke 17,7 milliárd forint volt, ami az árbevétel 65%-ára rúgott. Ez az arányszám tavaly 68% felett volt, vagyis a legfontosabb költségelem elszállását kordában tudta tartani a társaság, ami érdekes piaci jelenség.

Hol a titok?

Nemcsak a 2023-as pénzügyi számait irigyelhetik a versenytársak, hanem a működési modellt is. Nem véletlen, hogy több versenytársa is hasonló megoldásokkal jelent meg a közelmúltban a piacon, a Medicover kihívójaként. A magánszolgáltató vállalati ügyfelekre, biztosítási csomagokra építő modellje a számok szerint ugyanis sikeresen működik. Az idei Private Health Forum konferenciánk egyik fontos üzenete is az volt, hogy a magyar egészségügybe többletforrást a vállalati szektortól várhatunk leginkább.

Az elmúlt fél-egy évben egyre erőteljesebben terjed a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók körében a prevenció fontosságának hangsúlyozása és szolgáltatási palettáikban is igyekeznek ezt megjelentetni. Ebben viszont a Medicover szintén az élen jár, 2023-ban vette meg ugyanis Life fitneszklubhálózatot, amivel a prevenció irányába tettek fontos lépést és ezen keresztül képes volt megújítani a vállalati ügyfeleinek szóló értékajánlatát, miközben ez a tevékenység és üzlet organikusan is kapcsolódik a gyógyítás üzletághoz. A számokból viszont látható (a csoporthoz tartozó Fitness Vision Hungary Kft), hogy a csoport eredményességét inkább rontja a testedzési szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező hálózat (hat helyszínen kínál ilyen szolgáltatást a Medicover). 2023-ban ez az üzletág 1,3 milliárd forintos árbevételt termelt 290 millió forintos veszteség mellett.

Mi a helyzet a biztosítóval?

Érdemes felidézni azt is a Medicover kapcsán, hogy egy évvel ezelőtt írtunk arról, hogy az MNB engedélyezte a Medicovernek saját biztosító alapítását. Október 18-án létre is jött a Medicare Biztostó Zrt., melynek az Opten adatbázisa szerint jelenleg 6 alkalmazottja van (2024 augusztusában volt 2 fő a létszáma) és nem életbiztosításra fókuszál, nem meglepő módon.

A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság, idén júniusban adta ki határozatát arról, hogy

a Medicoverhez tartozó Medicare Biztosító Zrt.-nek engedélyezi, hogy betegség – kártérítési jellegű szolgáltatások ágazatban a biztosítási tevékenységet megkezdje.

Vagyis a tényleges szolgáltatást és működést idén nyáron kezdhette meg a Medicover saját biztosítója. Egy évvel ezelőtti kérdéseinkre akkor a társaság azt a választ küldte, hogy "figyelembe véve, hogy az alapítási engedély megszerzésével csupán egy hosszú folyamat első lépését tettük meg, az előttünk álló időszakban azon dolgozunk, hogy újabb biztosítási termékeinkkel mielőbb ügyfeleink szolgálatára állhassunk. A Medicover Försakring-szel történő hosszútávú – egyébként kiváló – együttműködést a fentiek nem befolyásolják". Érdeklődtünk volna a társaság beszámolójának részleteiről a cégnél, illetve a biztosítóval kapcsolatos tervek iránt, ám a cég nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel.

Címlapkép: A Medicover Kórház és Fejlett Diagnosztikai Központ a Váci úti Vision Towers épületében, 2021 májusában. forrása: MTI Fotó/Balaton József