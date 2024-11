Beintett India az Apple-nek

Az indiai versenyhatóság (CCI) elutasította az Apple kérelmét annak a vizsgálati jelentésnek felfüggesztésére, amely szerint a vállalat megsértette a versenyjogi szabályokat.

A CCI még augusztusban rendelte el a vizsgálati jelentések visszahívását, miután az Apple azzal vádolta a felügyeletet, hogy 2021-ig visszamenőleg üzleti titkokat árult el versenytársaknak, köztük a Tinder tulajdonosának, a Match-nek. A hatóság új jelentéseket adott ki, miután felkérte a feleket a korábbi dokumentumok visszaküldésére és megsemmisítésére.

Novemberben az Apple azt állította, hogy a trösztellenes vizsgálat fő panaszosa, az indiai Together We Fight Society (TWFS) nonprofit szervezet nem tett eleget a régi vizsgálati jelentések megsemmisítésére vonatkozó utasításoknak. Ezért a technológiai óriás kérte a CCI-t, hogy intézkedjen a TWFS ellen az utasításának be nem tartása miatt.

A CCI november 13-i végzésében azonban elutasította az Apple kérését, mondván, hogy az Apple kérése, hogy a vizsgálati jelentés tartsák függőben, tarthatatlannak minősült.

Ezt követően a versenyhatóság vizsgálata megállapította, hogy az Apple kihasználta erőfölényét az iOS operációs rendszerén működő alkalmazásboltok piacán, az alkalmazásfejlesztők, a felhasználók és más fizetési szolgáltatók kárára.

Az Apple tagadta a vádakat, és arra hivatkozott, hogy kis szereplő Indiában, ahol a Google Android rendszerét használó telefonok dominálnak.

A CCI belső utasítása szerint az Apple felszólította, hogy nyújtsa be a 2021-22-es, 2022-23-as és 2023-24-es pénzügyi évekre vonatkozó auditált pénzügyi kimutatásait. Ezek az adatok segíthetnek az esetleges pénzbüntetések meghatározásában.

A versenyhatóság vezető tisztviselői jelenleg felülvizsgálják a vizsgálati jelentést, és várhatóan hamarosan végleges döntést hoznak az ügyben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images