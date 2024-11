Fenyegetik a Trump-kormány leendő tagjait

Az Egyesült Államokban több, Donald Trump leendő kormányának tagjaként jelölt személyt ért fenyegetés az elmúlt napokban - írta a Sky News . A megválasztott elnök szóvivője szerint a fenyegetések között bombafenyegetések és hamis bejelentések is szerepeltek, amelyek célja a rendőrség kivezénylése volt az érintettek otthonaihoz.

Karoline Leavitt, Trump szóvivője közleményben számolt be arról, hogy kedd este és szerda reggel több incidens is történt a leendő kormánytagok ellen. A fenyegetések között szerepeltek bombariasztások és úgynevezett "swatting" esetek is. Ez utóbbi során hamis bejelentéssel próbálják elérni, hogy fegyveres rendőri egységek szálljanak ki valakinek a lakására.

"Tegnap este és ma reggel Trump elnök több kabinetjelöltje és kormányzati kinevezettje is célpontja volt az életüket és a velük együtt élőket ért erőszakos, Amerika-ellenes fenyegetéseknek" - fogalmazott a közlemény.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a megfélemlítési kísérletek nem fogják eltántorítani őket. "Trump elnökkel példát mutatva, a megfélemlítés és az erőszak veszélyes cselekedetei nem fognak elrettenteni minket" - jelentette ki Leavitt.

Három magas rangú rendvédelmi tisztviselő az NBC News-nak elmondta, hogy a fenyegetések nem voltak hitelesek,

és nem találtak eszközöket vagy fizikai veszélyt. Az incidensek nem érintettek olyan fontosabb személyeket, akiket a titkosszolgálat véd, például magát Trumpot vagy a megválasztott alelnököt, JD Vance-t.

A fenyegetések hónapokkal azután történtek, hogy Trump júliusban egy merénylet során megsérült Pennsylvaniában. Akkor egy néző meghalt, két másik pedig súlyosan megsérült. Szeptemberben pedig egy férfit vádoltak meg merényletkísérlettel, miután állítólag puskával jelent meg Trump egyik floridai golfpályája előtt, miközben az elnök ott golfozott.

