| Portfolio MTI 2024. november 27. 08:53

Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye - döntött kedden a parlament. Az adótörvények módosítása alapján lakásfelújításra is fel lehet használni a SZÉP-kártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérletidíj-támogatást is adhat, emellett a jövőben több adónem is minden évben az infláció mértékével emelkedik.