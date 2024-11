Robban a fizikai dolgozók fizetése Magyarországon - Már 700-800 ezer forintot is kaphatnak

A minimálbér-emelések nemcsak az alacsonyabb keresetűek jövedelmét növelik, hanem az egész bérskálát felfelé mozdítják, bérfeszültségeket generálva a magasabb kategóriákban is. Az elmúlt években a kékgalléros dolgozók bérei gyorsabban emelkedtek, részben a minimálbér-növekedés és a munkaerőhiány okozta túlkereslet miatt. A következő években a béremelkedés folytatódhat, különösen az alacsonyabb bérkategóriákban - írta a Humán Centrum HR-szolgáltató közleménye.

A minimálbér-emelés célja ugyan az, hogy felzárkóztassa az alacsonyabb jövedelműeket az átlagbérekhez, ez kétségtelenül hatással lesz a magasabb bérkategóriákra is, és a teljes bérskálát felfelé mozdítja – értékelte a 3 éves bérmegállapodást Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum cégvezetője.

A minimálbér mindig egyfajta viszonyítási alapként szolgál, és általában azon munkavállalók alkupozícióját is erősíti, akik magasabb fizetést kapnak

– hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland a cég közleménye szerint. hozzátette: ez bérfeszültséghez is vezethet, hiszen a magasabb jövedelemmel rendelkező munkavállalók is igyekeznek megőrizni a minimálbérhez képest korábban fennálló távolságot.

A Portfolio írta meg elsőként, hogy jövőre 9 százalékkal emelkedik a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum, ám a felek nemcsak egy, hanem három évre állapodtak meg. Kiszámoltuk azt is, hogy mennyi lesz a nettó minimálbér és bérminimum 2025-ben.

A Humán Centrum közleménye szerint 2008-ban a szellemi munkát végzők kicsit több, mint kétszeresét keresték a fizikai munkát végzőknek, azonban ez 2023-ra 1,6-szorosára csökkent. Hogy miért nőtt gyorsabban a kékgalléros munkavállalók bére, az egyrészt a beruházásoknak köszönhető, amely túlkeresletet generált a munkaerőpiacon: a szakemberhiány miatt a cégek egymás elől szívták el a képzett munkaerőt, amit egyre magasabb bérrel tudtak elérni.

Másrészt a minimálbér emelése is hozzájárult, mivel az meghaladta az átlagkereset növekedését. Ez az intenzív bérnövekedés tovább folytatódhat 2025-ben a minimálbér emelésével, amely jelentős hatást gyakorol majd az alacsonyabb kategóriájú bérek alakulására is. A cég szerint a képzett, tapasztalt fizikai dolgozók már bruttó 600-800 ezer forintot is kaphatnak.

