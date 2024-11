Egyre drágább Franciaország számára a politikai kötélhúzás

Franciaország kötvényhozama a történelem során először érte el Görögországét, így a blokk második legnagyobb gazdaságának kockázati megítélése egyenrangúvá vált az egykor az európai államadósság-válság középpontjában álló országgal.

Az S&P Global Ratings által AA-nak minősített, az euróövezetben hagyományosan a legbiztonságosabbak között számon tartott 10 éves francia kötvények kamatlába 3,03%-ra emelkedett.

Ez ugyanannyi, mint a hasonló görög kötvényeké,

amelyeket még tavaly is csak bóvli kategóriába soroltak a nagy hitelminősítők – írja a Bloomberg. A francia tisztviselők számára ez nemkívánatos helyzet, mivel a befektetők attól tartanak, hogy Michel Barnier miniszterelnöknek nehézséget okozhat a jövő évi költségvetés elfogadtatása és végül a hatalomban maradás. Ez kisiklatná a kiadások csökkentésére, az adók emelésére és a növekvő költségvetési hiány megfékezésére irányuló terveket.

A görög bajok csúcspontján, 2012-ben a 10 éves görög kötvények hozama több mint 30 százalékponttal magasabb volt, mint a francia adósságé. A válságból való kilábalás során azóta emelkedő pályára kerültek, és tavaly visszanyerték a befektetési minősítést.

Kedden Barnier azt mondta, hogy az országnak "viharral" kell szembenéznie a pénzügyi piacokon, ha a törvényhozók elutasítják kormánya javaslatait, és leszavazzák a kormányt. A miniszterelnök politikai túlélése azon múlik, hogy Marine Le Pen francia szélsőjobboldali vezető támogatni fogja-e az esetleges bizalmatlansági szavazást, amikor a következő napokban és hetekben benyújtja a 2025-ös költségvetési törvényjavaslatok végleges változatait.

Franciaország pénzügyeit pénteken az S&P Global Ratings is vizsgálni fogja, ami a piaci mozgások következő katalizátora lehet, miután a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is negatív kilátást adott a múlt hónapban.

A francia tisztviselők azt látják, hogy a kormányzati hitelfelvételi költségek emelkednek a versenytársakhoz képest, mióta Emmanuel Macron elnök júniusban előrehozott választásokat írt ki. A hozamfelár a német adóssághoz, a régió referencia-kibocsátójához képest idén 33 bázisponttal 87 bázispont fölé emelkedett, és szerdán elérte a legmagasabb értéket 2012 óta.

Az biztos, hogy a görög kötvénypiac kis mérete megnehezíti az érdemi összehasonlítást. A görög államadósság alig több mint 80 milliárd eurót tesz ki, míg Franciaország esetében ez az összeg meghaladja az 1,8 ezermilliárd eurót.

Mégis, az a tény, hogy a francia hozamok most elérik vagy meghaladják a négy úgynevezett PIGS - a régió válsággal küzdő gazdaságainak, Portugáliának, Olaszországnak, Görögországnak és Spanyolországnak az elnevezése - közül háromnak a hozamát, szimbolikus figyelmeztetés Macron számára. Egyes piaci szereplők, mint például az Allianz Global Investors, úgy látják, hogy a francia kötvények hozama hamarosan akár Olaszországéval is megegyezhet, ahol a 10 éves adósság most mindössze 39 bázispontos felárat jelent szomszédjával szemben.

