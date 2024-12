Megszólalt a MÁV vezérigazgatója: ez várható jövőre a vasúti közlekedésben

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt vasárnap közzétett videóüzenetében ismertette a december 15-én életbe lépő új vasúti menetrend részleteit. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az idei változások jóval szerényebbek lesznek a korábbi évekhez képest.

Az új menetrendi adatok hamarosan elérhetővé válnak a MÁV-applikációban, a jegy.mav.hu oldalon és az EMMA menetrendi keresőben, a vasúttársaság célja az volt, hogy

minimális változtatásokat eszközöljenek az új menetrendben.

Ennek érdekében csak néhány technikai módosítást eszközöltek, amelyek többnyire egy-két perces eltérést jelentenek a járatok indulási idejében, mondta el a MÁV-csoport vezérigazgatója

"A menetrendszerűség javításáért vannak vasútvonalak, ahol néhány perccel változik a vonatok menetideje, hogy a csatlakozást biztosabban elérjék, és a csatlakozó vonatoknak ne kelljen várakozniuk" - magyarázta Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi vonatokra már most is lehet jegyet váltani a december 15-e utáni időszakra. A belföldi járatokra is hamarosan lehetséges lesz a jegyvásárlás, amint azok megjelennek a menetrendben.

A MÁV-csoport

több intézkedést is tervez az üzembiztonság növelése és a menetrend pontosabb betartása érdekében.

Ezek közé tartozik a száz vasúti kocsi felújítását célzó program, valamint a Keleti pályaudvar folyamatos üzemeltetését biztosító Keleti-program, mondta el a vezető.

A Volánbusz járatain valamivel több menetrendi módosítást vezetnek be december közepétől. Ezek célja a munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása, valamint a vasúti és autóbuszos szolgáltatások jobb összehangolása, sorolja Hegyi.

A HÉV-vonalak menetrendje változatlan marad,

2025-ben is ugyanazzal a járatsűrűséggel és kapacitással közlekednek majd a szerelvények.

