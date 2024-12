Elképesztő számok: nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát

Az OpenAI, a mesterséges intelligencia területén úttörő vállalat jelentős mérföldkőhöz érkezett: heti aktív felhasználóinak száma elérte a 300 milliót - a cég ambiciózus tervei szerint ez a szám egy éven belül akár 1 milliárdra is nőhet. Az OpenAI ezzel a növekedéssel kívánja megerősíteni pozícióját a generatív mesterséges intelligencia piacán, ahol olyan versenytársakkal néz szembe, mint az Anthropic, az xAI, valamint a technológiai óriások, köztük a Google és a Meta - írta a Cnbc

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a The New York Times DealBook Summit rendezvényén jelentette be az új felhasználói adatokat.

Ez jelentős növekedést mutat a korábbi, 250 milliós felhasználói bázishoz képest,

amelyről egy, a vállalathoz közel álló forrás tájékoztatta a CNBC-t a múlt héten.

A cég növekedési stratégiájának részeként nemrég felvette első marketingvezetőjét, Kate Rouchot, aki korábban a Coinbase kriptotőzsdénél dolgozott. Ez a lépés jelzi, hogy az OpenAI fokozni kívánja marketingtevékenységét felhasználói bázisának bővítése érdekében.

Az OpenAI októberben új keresési funkciót vezetett be a ChatGPT-n belül, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban versenyezzen olyan keresőmotorokkal, mint a Google vagy a Microsoft Bing. Ez az újítás várhatóan további felhasználókat vonz majd a platformhoz, legalábbis Altman szerint.

Altman a DealBook rendezvényen cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint a vállalat arra kérte volna befektetőit, hogy ne fektessenek be versenytársakba.

Az OpenAI piaci értéke jelentősen megnőtt a ChatFPT piacra dobását követő két évben,

elérve a 157 milliárd dollárt.

A vállalat eddig mintegy 13 milliárd dollárt gyűjtött be a Microsofttól, és nemrég zárta le legutóbbi, 6,6 milliárd dolláros finanszírozási körét, emellett 4 milliárd dolláros rulírozó hitelkeretet kapott.

A cég nemcsak külső befektetőket vonz, hanem alkalmazottainak is lehetőséget biztosít részvényeik értékesítésére. A múlt héttől kezdve az OpenAI dolgozói összesen 1,5 milliárd dollár értékben adhatnak el részvényeket a SoftBanknak egy új vételi ajánlat keretében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images