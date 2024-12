Megtévesztő pesszimizmus: Európa kilátásai sokkal jobbak annál, mint ahogy azt bárki gondolta volna

Európa gazdasága az elmúlt években sokkal jobban teljesített, mint azt várták, és a többség várakozásával ellentétben a kilátások sem borúsak az eurózónában – mondta Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group (BCG) globális vezető közgazdásza a Portfolio-nak adott interjúban. A közgazdász szerint az Egyesült Államok kilátásai sokkal jobbak, mint Európáé, de a Trump-kormány esetleges vámpolitikája egyben lehetőséget is jelent Európa számára, hogy újratervezze gazdasági modelljét. Kína növekedésének lassulása természetes jelenség, és évtizedekig is eltarthat az az átalakulás, amit a kínai vezetés célul tűzött ki maga elé. A Shocks, Crises, and False Alarms című könyv szerzőjével Budapesten beszélgettünk, és az interjú során szó volt még a kamatkilátásokról, az amerikai államadósság és külső egyensúly problémájáról, a közgondolkodásban uralkodó pesszimizmusról, valamint arról, hogy miért tévednek rendszeresen a makrogazdasági előrejelzések.

Portfolio: A gazdasági előrejelzések az utóbbi időszakban rendkívül pontatlannak bizonyultak. A világjárvány időszakában érthető módon a közgazdászok nem tudták előre jelezni sem a visszaesés mélységét, sem a helyreállás gyorsaságát, ám az ezt követő inflációemelkedést sem látták előre. Az amerikai kamatvágások idején pedig arra sem számítottak az elemzők, hogy az amerikai gazdaság mennyire ellenálló lesz. Miért nem megbízhatók a hagyományos közgazdasági modellek?

Philipp Carlsson-Szlezak: Két oka van a téves riasztásoknak. Bár a közgazdaságtan megpróbál természettudományként viselkedni, valójában nem az, a modellek túl korlátozottak ahhoz, hogy megragadjanak egy olyan összetett rendszert, mint a gazdaság. Az új válságok pedig definíciójuknál fogva nincsenek benne azokban az empirikus adatokban, amelyekre a modellek épülnek, és amelyek alapján használják őket, csak a múltat ismerik.

A téves gazdasági narratívák másik oka, hogy a közbeszéd alapvetően pesszimista.

Van egyfajta világvégével riogató kattintásvadászat jelenség: a rossz hír könnyebben címlapra kerül. Ha a közgazdaságtan elégtelen előrejelző képességét kombináljuk a közbeszéd negatívitás iránti igényével, rendszeresen kapunk téves riasztásokat. Gondoljunk csak az „elkerülhetetlen” globális recesszióra, amelyet széles körben előre jeleztek, de soha nem következett be.

Az előrejelzők is inkább a negatív kockázatokat emelik ki, hogy bekerüljenek a hírekbe?

Nem, ők egyszerűen nem képesek pontos előrejelzéseket készíteni, mert a modellek limitáltak, és a bemeneti adatok folyamatosan változnak. Még a természettudományok is küzdenek a pontos előrejelzésekkel: gondoljunk csak a járványügyi szakemberekre a járvány idején – ők sem tudták pontosan előre jelezni, hogy hány ember hal meg a koronavírus-járványban. Valószínűleg még rosszabbul teljesítettek, mint a közgazdászok.

Hogyan lehetne kiigazítani az előrejelzői modelleket, hogy pontosabb előrejelzéseket kapjunk? Vagy ha nem önmagában a modellel van probléma, akkor mit kéne még a közgazdászoknak figyelnie?

A közgazdaságtan narratívákról, megítélésről szól: sokféle tényezőt kell figyelembe vennünk – politikát, pénzügyeket, történelmet, társadalmat –, nem csak makrogazdasági adatokat. Mindezek együttes figyelembevétele az úgynevezett eklektikus közgazdaságtan, amely jobb eredményeket hozhat, mint egy olyan modell, amelybe adatokat táplálunk be, megnyomunk egy gombot, és az kiad egy számot. Mi már egy ideje szélesebb körű megközelítést alkalmazunk. Ez sem tévedhetetlen, mi is hibázunk, de az eklektikus közgazdaságtan nagyobb valószínűséggel vezet megfelelő narratívához a jövőről, mint a modellalapú pont-előrejelzések.

És Ön szerint történhet egy ilyen irányú paradigmaváltás a közgazdaságtani megközelítésben?

Úgy gondolom, hogy azok, akik elfordulnak a kizárólag modell-alapú előrejelzésektől, sikeresebbek lesznek az előrejelzéseikben. De belátható időn belül továbbra is lesznek olyan előrejelzések, amelyek címoldalra kerülnek azzal, hogy „minden össze fog omlani”.

De a gazdaság jellemzően jobban fog teljesíteni, mint ahogy a szalagcímekben azt olvasni fogjuk.

Ha már negatív kilátásokról van szó: Európában széleskörű egyetértés van abban, hogy Donald Trump várható gazdaságpolitikája nem tesz majd jót a kontinens növekedésének. Az első legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy Trump ígéreteit, jelesül a vámok emelését, végre fogja-e az új kormány egyáltalán hajtani?

Bontsuk ezt le. Az amerikai gazdaság nagyon jól teljesít, ellentétben a recesszióról szóló címlapjóslatokkal. Semmi nem vált valóra ezekből. A saját elemzésünk sem jósolt recessziót, nagyon alacsony munkanélküliséget, ellenálló fogyasztást és már 2022-ben, illetve 2023 elején is egy „puha landolást” prognosztizáltunk.

A demokraták nem tudták ezt jól kommunikálni. Én arra számítok, hogy Donald Trump már hivatalba lépése után hangsúlyozni fogja, hogy ez egy erős gazdaság. Mert az is.

A vámok terén valószínűleg lesznek bizonyos emelések, de az ördög a részletekben rejlik, és a kampányígéreteket nem valószínű, hogy szó szerint végrehajtják. Elképzelhető valamilyen általános vám, és lehetnek célzott vámok bizonyos gazdaságokra, például Kínára. Az, hogy ezek milyen gyorsan és agresszíven kerülnek bevezetésre, jelenleg még mindig csak spekuláció.

Tehát nem gondolja, hogy ez olyan rossz lesz a gazdaság számára, mint ahogy sok közgazdász várja?

Valóban igaz, hogy ha vámokat vetünk ki – ami lényegében egy adó –, az hatással lesz az árakra, a fogyasztásra, és végső soron a növekedésre. A kérdés az, hogyan vezetjük be a vámokat. Ha egyszerre vezetjük be a vámokat, annak egyszeri hatása lesz az inflációra, a fogyasztásra és a növekedésre. Ha az elkövetkező években nem vezetünk be további vámokat, ezek a hatások nem ismétlődnek. Ez ellenszelet jelenthet a gazdaság számára, de nem gondolom, hogy recessziós hatása lenne. Az amerikai gazdaság valószínűleg képes lesz kiheverni ezt a sokkot, így nem lenne bölcs dolog recessziós narratívát építeni köré.

Ön szemlátomást hisz a puha landolásban.

Igen, éppen most vagyunk ennek tanúi. Túl sok pesszimista állította, hogy a puha landolás lehetetlen, túl sok szalagcím nevezte illúziónak. Az amerikai munkaerőpiac lehűlt, a munkanélküliség alacsony maradt, az infláció csökkent, és most már csak arra van szükség, hogy a jegybanki alapkamat csökkenjen, hogy a puha landolás sikeresen befejeződjön.

A jelek szerint a Federal Reserve is így gondolja. A jegybank nem siet a kamatcsökkentéssel, és Jerome Powell elnök is kijelentette, hogy nem fog találgatásokba bocsátkozni a kormány jövő évi gazdaságpolitikájával kapcsolatban, és a kamatpolitika emiatt nem fog előre változni. Gondolja, hogy a republikánus gazdaságpolitika hatással lesz a kamatpályára?

Igen. A választások előtt a Fed saját várakozása az volt, hogy a kamatpálya fokozatosan közelít majd a semleges kamatlábhoz a következő 18 hónapban, bár a kötvénypiacok valamivel magasabb jegybanki kamatokat áraztak. A választások óta a kötvénypiacokon beárazott vágások száma csökkent. Az a várakozás, hogy egy már eleve erős gazdaság, amelyet a Trump-adminisztráció további ösztönzői táplálnak, felfelé tolja az inflációs kockázatokat – így kevesebb kamatcsökkentésre lesz szükség. Ezért láthattuk, hogy a kötvénypiacok átárazást hajtottak végre, és kiáraztak néhány kamatcsökkentést a várható pályáról.

Ez nem teljesen tisztességes kérdés a részemről, hiszen köztudott, hogy senki sem tudja a választ, de kíváncsi vagyok: Ön szerint hol lehet a semleges kamat szintje?

Itt visszautalhatunk arra, amit korábban mondtam, miszerint a közgazdaságtan nem egy egzakt tudomány. A semleges kamat nagyon fontos fogalom a monetáris politikában, mégsem tudja senki pontosan, hogy hol van. A Fed becslése szerint körülbelül 3%, de lehetséges, és véleményem szerint valószínű, hogy a tényleges szint valamivel magasabb ennél, mert a gazdaság alapvetően erősebb, mint a 2010-es években volt. És ha a semleges kamatláb magasabb, akkor a Fednek nem kell annyi alkalommal vágni, hogy elérje a semleges szintet. Végül azonban

a monetáris politika gyakran pontatlan, elégtelen és visszamenőleges adatokon alapul. Ez inkább művészet, mint tudomány.

Ennek ellenére a Fed eddig kiváló munkát végzett, sikeresen lemenedzselte a puha landolást.

Említette, hogy az európai irányadó kamat várhatóan a semleges szint alá esik. Hogyan látja az eurózóna kilátásait?

Az eurózóna az elmúlt években sokkal jobban teljesített, mint azt várták. Emlékezzünk vissza, amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, a közvélekedésben mindenki mély recessziót, szerkezeti összeomlást, az ipar végét jósolta, különösen Németországban. De az eurózóna elkerülte a recessziót. Sokkal sikeresebben kezelte az olyan kihívásokat, mint a gázválság, mint ahogy azt előzetesen feltételezték. A munkanélküliség nagyon alacsony eurózóna-szerte.

Úgy gondolom, túlzott pesszimizmus övezte a kontinens alkalmazkodóképességét.

De nem állítom, hogy az eurózóna mentes a problémáktól. Számos strukturális kihívással küzd, és az összehasonlítás az Egyesült Államokkal nem kedvező. Ennek egyik kifejeződése, hogy az EKB irányadó kamata lehet, hogy ismét a semleges szint alá esik az ösztönzés érdekében.

Az eurózóna elkerülte a recessziót, ez igaz, de évek óta nincs növekedés, szóval a helyzet messze nem ideális. Visszatérhet a növekedés a kontinensen?

A növekedés már a koronavírus-válság előtt is gyenge volt, és a régió a 2010-es években strukturális nehézségekkel küzdött. Ha a 2025-26-os növekedési kilátásokat nézzük, úgy tűnik, hogy az eurózóna nem fog rosszabbul teljesíteni, mint a koronavírus-válság előtt, és talán valamivel jobban is. Szóval a kérdés az, mit veszünk viszonyítási alapnak – a szárnyaló amerikai gazdaságot vagy a Covid előtti eurózóna gazdaságát? Nézzük meg a munkaerőpiacot, amely korábban meghatározó szerkezeti problémát jelentett Európában. Ma az eurózónában alacsony a munkanélküliség. Ez a legfontosabb ciklikus tényező, amelyet figyelni kell, bár ez nem sokat mond a szerkezeti problémákról.

Az előrejelzések szerint az eurózóna ugyanolyan ütemben növekedhet, mint a koronavírus-válság előtt. Azonban Európa növekedése akkor is lassú volt, és ezzel sem voltak elégedettek, ráadásul az Európai Központi Bank is mindent megtett, hogy ösztönözze a gazdaságot. Ha az eurózóna 1-1,5%-kal növekszik, akkor a lemaradás az USA-val szemben tovább nőhet, ha az utóbbi képes elérni egy 2%-os egyensúlyi növekedést. Ezt várhatjuk? Európa még inkább le fog maradni?

Az eurózóna és az USA közötti szakadék tovább fog növekedni, ha Európa nem hajt végre jelentős szerkezeti változásokat.

Az eurózónában a termelékenység növekedése strukturálisan alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, a demográfiai helyzet is rosszabb, a munkaerőpiac nem olyan rugalmas, mint az USA-ban, a szabályozási környezet pedig korlátozóbb. Emellett az európai cégek sokkal sebezhetőbbek Kínával szemben, mint az amerikai vállalatok. Az Egyesült Államok és Európa teljesítménye és gazdagsága közötti különbség tovább fog nőni, de Európa lassíthatja ezt a folyamatot, ha szerkezeti reformokat hajt végre.

Az Ön által említett tényezők mellett van egy további tényező is, ami magyarázhatja az amerikai és az európai növekedés közti különbséget: a fiskális politika. Ön szerint mennyire tekinthető valódi problémának az USA számára, hogy ott jóval nagyobb az adósság és a költségvetési hiány, és látszólag a politikusok egyik oldalon sem igyekeznek ezt érdemben mérsékelni?

Úgy gondolom, hogy az amerikai adósságproblémát túldimenzionálják. Az adósságról szóló diskurzusban általában az összeg nagyságát és annak GDP-hez viszonyított arányát emlegetik. Véleményem szerint ez nem a legjobb megközelítés, és erről írok a könyvemben is. Nem azt mondom, hogy több adósság kívánatos, de az adósság fenntarthatósága két tényezőtől függ: mi a nominális GDP növekedési üteme, és mekkora a hosszú lejáratú államadósság kamata. Ha a GDP növekedése magasabb, mint az adósság kamata, az adósság fenntartható marad.

Tehát amíg a GDP növekedés meghaladja az adósság kamatát, az adósság kezelhető.

Mi több, az USA devizája a világ tartalékdevizája. Mivel a világ nagy részének szüksége van a dollárra, egy amerikai adósságválság sokkal kevésbé valószínű. Természetesen elképzelhető egy ilyen forgatókönyv, de véleményem szerint ez elrugaszkodott.

És mi történik, ha az amerikai gazdaság 10-20 év múlva váratlanul lelassul? Nem kellene ezt a problémát most kezelni, amikor a helyzet még kedvező?

Az adósságot csökkenteni mindig jobb út, mint növelni, de realistán nézve, mivel Washington a republikánusok egyéges irányítása alatt van, ez csak növekedhet. Ha a GDP-növekedés a következő 10 évben az adósság kamatszintje alá lassulna, az fájdalmas lenne, de nem lenne katasztrofális következménye. Fájdalmas döntéseket kellene hozni arról, hogy mit finanszírozzanak, és mit ne. Az a népszerű értelmezés, ami az amerikai államadósságot kockázatként ábrázolja, szerintem nem hiteles. Ez mindig a növekedés és a kamatlábak közötti összjátékról szól majd, és a nagy adósságteher kezelhetőbb marad, mint ahogy azt gyakran ábrázolják.

Ez azt jelenti, hogy az amerikai kormánynak rövid távon nem kell aggódnia az egyensúlyi helyzet miatt?

Úgy gondolom, hogy a kötvénypiacok finanszírozni fogják a nagyobb hiányokat a Trump-adminisztráció alatt. Fantasztikus lenne, ha a hiányokat visszafaragnák és az adósságot mérsékelnék, de politikailag ez nem reális kilátás. Jó példa erre a Harris–Trump verseny: mindketten növelték volna a hiányt, csak Trump nagyobb mértékben.

A realitás az, hogy az adósság tovább fog nőni az Egyesült Államokban. De ez adósságválsághoz vezetne? Nem valószínű.

Most nézzünk kicsit kelet felé: Kína lassulása szerkezeti vagy ciklikus?

Mindkettő. Kína gazdaságával kapcsolatos csalódottságot gyakran a pandémia utáni ösztönzők hiányával magyarázzák. De Kína már egy ideje szerkezeti lassuláson megy keresztül. A szerkezeti és strukturális lassulás együtt teszi a korábbi növekedési számokat elérhetetlenné.

Elérhető Kína számára az 5%-os növekedési cél? Ha a növekedés nem gyors, talán sosem érik el a fejlett státuszt.

Minél fejlettebb egy gazdaság, annál nehezebb gyorsan növekedni. Kína nagyon gyorsan jutott el egy alacsony jövedelmű országból a közepes jövedelmű státuszba. Ez nem egy egyedi történet, más országok is elérték ezt a teljesítményt korábban, de nem olyan ütemben és méretekben, mint Kína. Közepes jövedelem mellett a növekedés már nehezebb: a tőkeakkumuláció és az új munkaerő bevonzása keveset segít.

A gazdagabb gazdaságok fejlődése az innováción, kutatás-fejlesztésen, új termékeken és magasabb hozzáadott érték előállításán múlik, és ez sokkal nehezebb, mint infrastruktúrát építeni vagy vidéki munkaerőt gyárakba vonzani.

A fejlett gazdaságok, például az USA, nem azért növekednek lassabban, mert rosszul teljesítenek, hanem mert fejlett szinten a növekedés (growth at the frontier) sokkal nehezebb. Kína saját sikerének áldozata: a könnyű növekedés szakasza véget ért, és most egy sokkal nehezebb szakasz kezdődik, ahol a növekedési ütem természetesen alacsonyabb lesz. Senki sem nő 5%-kal a végtelenségig. Hívhatjuk ezt a növekedés gravitációjának.

Sikeres lehet a gazdaságuk transzformációja? Jelenleg azt látjuk, hogy a fejlett országok többsége demokratikus berendezkedésű ország, szabad piaccal. Elképzelhető egyaltlán Kína számára a fejlett státusz elérése átfogó intézményi reformok nélkül?

Legfontosabb kihívásuk most a fogyasztás vezérelt gazdasági modellre való áttérés. Az USA-ban a fogyasztás a gazdaság 70%-át teszi ki, ez mozgatja a gazdasági ciklust. Kína nem fogyasztás vezérelt gazdaság, és pontosan erre akarnak áttérni, de ezt nehéz megvalósítani, amikor a lakosság megtakarít. A megtakarítási ráta azért magas, mert az embereknek maguknak kell fedezniük a nyugdíjat, az egészségügyi ellátást, oktatást – sokkal inkább kell ezekre félretenniük, mint azokban az országokban, ahol ezek a közszolgáltatás részeként elérhetőek. A fogyasztás vezérelt gazdaságra való átmenet egy több generációs projekt.

Beszéltünk a dollár dominanciájáról. Az elmúlt években történtek kísérletek arra, hogy megkérdőjelezzék a dollár vezető szerepét, de ezek eddig nem voltak különösebben sikeresek. Megmarad a dollár vezető szerepe, vagy kialakulhat egy több devizán alapuló nemzetközi pénzügyi rendszer?

Úgy gondolom, a dollár hegemóniája fenn fog maradni. Az amerikai dollár korszakának vége már ötven éve visszatérő téma a címlapokon, kezdve azzal, hogy Nixon 1971-ben megszüntette az aranystandard-rendszert. De a dollár halálhíréről szóló gyászjelentések még koraiak Miért? Az, hogy egy devizája a világ tartalékdevizája, nemcsak előnyökkel jár, hanem valójában teher is. Például az Egyesült Államok tőkemérlege teljesen nyitott: a világ szabadon hoz be tőkét az országba, és szabadon ki is viszi.

Ki képes és hajlandó fenntartani egy teljesen nyitott tőkemérleget? Ki tudja elviselni annak terhét, hogy a világ tartalékdevizáját birtokolja? Nem mindenki.

Bármennyit beszélhetünk a dollárrendszer problémáiról, de a kérdés valójában az, ki tud jobb tartalékdevizát felmutatni. Jelenleg nincs hiteles alternatíva az amerikai dollárral szemben. A jövőben valószínűleg nagyobb verseny lesz ezen a téren, de véleményem szerint sem egy másik ország devizája, sem több ország együttműködése nem fogja letaszítani a dollárt a trónról a belátható jövőben.

Ehhez kapcsolódik, hogy a világban jelenleg egyfajta deglobalizációs folyamat zajlik, legalábbis kommunikáció szintjén. A Trump-adminisztráció után, amely jelentős fordulatot hozott a kereskedelempolitikában, a Biden-kormány a nyitottság helyett inkább a befelé fordulást választotta, például folytatta a kereskedelmi háborút Kínával. Vajon a deglobalizáció folyamata most már állandósul, vagy csak egy átmeneti kilengést látunk a globalizációban?

A deglobalizáció trükkös kifejezés. Valóban zajlik ilyesmi? Ha alaposan megnézzük a külkereskedelmet, azt látjuk, hogy az egymásra utaltság nem csökken.

A külkereskedelem volumene továbbra is nő. Ami megállt, az a külkereskedelmi intenzitás – vagyis a világkereskedelem részesedése a globális GDP-ből. Korábban a kereskedelem gyorsabban nőtt, mint a világgazdaság, most viszont már nem. De ha kizárjuk az nyersanyagokat a világkereskedelemből, azt látjuk, hogy a kereskedelmi intenzitás gyakorlatilag változatlan. A 2010-es évek közepén véget ért nyersanyag-szuperciklus hatása megjelenik a kereskedelmi intenzitásban, mert a nyersanyagárak csökkentek. De ez mit mond el a tévék vagy tornacipők gyártásáról? Semmit. Az igazság az, hogy a kereskedelem rendkívül ellenállónak bizonyult. Látunk változásokat a kereskedelem összetételében, mivel a globális értékláncokat újjáépítik a kockázatok mérséklése érdekében. De túlzás lenne azt állítani, hogy a globális kereskedelem csökken vagy spirális visszaesésben van. A struktúrája változik.

Ha a Trump-adminisztráció a beígért formában vezeti be a vámokat, mely gazdaságok lesznek a leginkább érintettek?

Azok az országok lesznek a leginkább érintettek, amelyek jelentős külkereskedelmi kitettséggel rendelkeznek az Egyesült Államok irányába. Kína és Németország nehézségekre számíthat, és ezt ők maguk is tudják. Németország és Európa geopolitikai függősége az Egyesült Államoktól nehéz helyzetbe hozhatja őket ilyen lépések esetén. De egyben ennek arra kell ösztönözze Németországot, hogy gazdasági modelljét újragondolja.

Ez egy sokk, és a sokkok gyakran új megoldásokhoz vezetnek.

Új gondolkodásmódra, új megközelítésre lesz szükségük: át kell gondolniuk, hogyan működik a gazdaságuk. Az amerikai vámok fogják elindítani ezt az átalakulást, amely nehéz lesz, de idővel változásokat fogunk látni.

Tehát, az elmondottak alapján alapvetően optimistábbnak kellene lennünk a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, mint ahogy azt a legtöbb előrejelzés és kommentár sugallja. Ön szerint hogyan kellene előre tekintenünk?

Az amerikai gazdaság kilátásai miatt optimisták lehetünk, nemcsak ciklikus, hanem szerkezeti okokból is. Az amerikai gazdaság most abban a korszakban van, amit én a „feszesség korának” nevezek. A munkaerőpiac már a 2010-es évek óta feszes, és a vállalatok erre válaszul azóta is tőkeberuházásokat hajtanak végre, ami cserébe növeli a termelékenységet, miközben a cégek a technológiai újdonságokat is adoptálják. Az amerikai gazdaság jól pozicionált egy szerkezetileg erős növekedéssel jellemezhető évtizedre. Európában is feszes a munkaerőpiac, alacsony a munkanélküliség, de ez miért nem fordul át könnyen termelékenység növekedésébe? Azért, mert a munkaerőpiac nem elég rugalmas, túl sok a szabályozás, a technológiai alapok korlátozottak, és így tovább. Mindazonáltal Európa ciklikusan alkalmazkodónak bizonyult a háborúval, energia-sokkokkal és geopolitikai változásokkal szemben, és úgy gondolom, ez a jövőben is így lesz.

A kihívások ideje változást hoz. Ne felejtsük el, hogy az eurózóna jobban teljesített, mint azt a legtöbben előre merték jelezni az elmúlt pár évben.

Philipp Carlsson-Szlezak a Boston Consulting Group (BCG) vezető közgazdásza és egyben a vállalat think tankjének, a BCG Henderson Intézet makroökonómiai központjának igazgatója . Carlsson-Szlezak korábban a Sanford C. Bernstein (AllianceBernstein) vezető közgazdásza volt, és globális intézményi befektetők tevékenységét támogatta gazdasági és piaci elemzésekkel. Több mint tíz éven át dolgozott tanácsadói pozíciókban a BCG-nél, az OECD-nél, valamint a McKinsey & Company-nál. Tanácsadóként ügyfeleit stratégiai és taktikai makrogazdasági kérdésekben támogatja. Kutatásai strukturális és ciklikus gazdasági témákra összpontosítanak. Rendszeresen publikál a Harvard Business Review, a World Economic Forum Agenda, és más üzleti szaklapokban, valamint havi rovata van a Fortune.com-on. Társszerzője a 2024 júliusában megjelent Shocks, Crises, and False Alarmscímű könyvnek. A BCG jövő évi előrejelzései itt olvashatók.

