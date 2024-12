Különös időjárási jelenséget fotóztak: így néznek ki a hószekerek

Havas tájakon, szeles időben alakul ki az a ritkán látott jelenség, amikor

hószekerek gurulnak a hófedte talajon.

Az Időkép szerint a hideg, fagyos időben a hó könnyebb, szárazabb, és könnyen mozgatható a szél által, így látványosabb formák alakulhatnak ki. A szeles, hóval borított mezőkön vagy síkságokon gyakrabban megfigyelhetők ezek a formák. Hegyi területeken is előfordulnak, különösen olyan helyeken, ahol a szél alagutakat vagy sávokat hoz létre.

Íme egy X-en megosztott felvétel a jelenségről:

OK THIS IS INCREDIBLE!!The intense wind gusts caused the snow in Janice Pantelleria's yard to compile into little snow rollers! pic.twitter.com/zXM5BD8xQR