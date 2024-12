Nagyon erős az amerikai munkaerőpiac

A várakozások felett bővült a nem-mezőgazdasági álláshelyek száma, miközben a munkanélküliségi ráta 4,2%-ra emelkedett, a bérek növekedésre pedig továbbra is erős.

A nem-mezőgazdasági álláshelyek száma az előző havi 12 ezer fős bővülés után 227 ezer fővel növekedett (várakozás: 200 ezer fő). A munkanélküliségi ráta 4,1%-ról 4,2%-ra nőtt (várakozás: 4,2%).

A nominális bérek éves alapon 4%-kal növekedtek az előző havi 4% után (3,9%). A bérek havi alapú növekedése 0,4%-os volt.

Összességében a bejövő adatok megerősítik az amerikai jegybank narratíváját, miszerint a gazdasági növekedés egészséges és az infláció is fokozatosan csökken az inflációs célhoz. A mai adatok közül a legfontosabb az, hogy az előző havi 12 ezer fős bővülés pusztán egyedi hatások miatt (hurrikán, Boeing-sztrájk) miatt lett alacsony, valójában továbbra is olyan jó állapotban van a gazdaság, hogy átlagban 200 ezer fő körüli bővülésre képest. Ennek fényében a kissé emelkedő munkanélküliségi rátába nem olvasnánk bele sokat, míg a 4% körül növekedő bérek nem inflációfelhajtó hatásúak, amíg a gazdasági növekedés rendben van és a termelékenység is szépen bővül. Ezek pedig teljesülnek.

Az egyetlen szépséghiba inkább az infláció oldaláról jöhet, mivel annak csökkenése, mintha megállt volna valamivel 2% felett. Emiatt elképzelhető, hogy a Fed lassít később a kamatcsökkentések ütemén. A decemberi ülésre 72%-os eséllyel vár a piac jelenleg 25 bázispontos kamatcsökkentést.

